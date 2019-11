UPDATE: Mulțimea scandează ”Jos Dodon”. Printre lozincile exprimate de cei prezenți la protest se regăsesc mai multe mesaje de susținere a Guvernului Sandu. În aceste momente a început un protest în susținerea Guvernului Maiei Sandu. În fața Legislativului sunt aproximativ 200-300 de persoane.

„Vrem justiție independentă, vrem instituții libere și o viață prosperă pentru fiecare cetățean. Când îl dădeam jos pe Plahotniuc, în nici un caz nu o făceam doar pentru a elibera loc pentru următorul oligarh. Nu pentru asta am luptat. Nu pentru asta am riscat cu propria securitate. Am făcut-o pentru a elibera țara de hoție și de a o da oamenilor. Nu mai avem timp de pierdut.

Vrem, cu orice preț, un procuror general integru, profesionist și independent de politic, care să nu aibă nicio „linie roșie”. Vom proteja independența justiției până în pânzele albe, dacă este nevoie”, scriu organizatorii protestului.

Amintim că reprezentanții PSRM, inclusiv președintele Igor Dodon, au declarat că există riscul să cadă Guvernul Sandu, după ce Executivul, prin asumare de răspundere, a aprobat modificări la Legea Procuraturii. Astfel, prim-ministrul va fi cel care va preselecta cel puțin doi candidați la funcția de procuror general și va transmite lista Consiliului Superior al Procurorilor.

Maia Sandu urmează să prezinte astăzi în Parlament modificările la Legea Procuraturii. Igor Dodon a declarat că se pregătește o moțiune de cenzură, care ar putea fi înaintată, dacă nu se va ajunge la un numitor comun cu Blocul ACUM.