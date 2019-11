Blocul ACUM cheamă cetățenii astăzi în fața Parlamentului la un protest pașnic „în susținerea pentru guvernul Maia Sandu”, care riscă să fie demis în aceste zile.

„Ani la rând am protestat împotrivă, a venit timpul să protestăm pentru. Vrem justiție independentă, vrem instituții libere și o viață prosperă pentru fiecare cetățean. Când îl dădeam jos pe Plahotniuc, în nici un caz nu o făceam doar pentru a elibera loc pentru următorul oligarh. Nu pentru asta am luptat. Nu pentru asta am riscat cu propria securitate. Am făcut-o pentru a elibera țara de hoție și de a o da oamenilor. Nu mai avem timp de pierdut”, se arată pe pagina de Facebook a evenimentului.