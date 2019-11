„Noi am discutat situaţia care s-a creat şi am convenit următoarele. Noi trebuie să păstrăm cu orice preţ această coaliţie, majoritate parlamentară, care este. De aceea, noi mai facem o încercare. Mâine la ora 09:00 am convocat în Parlament şedinţa fracţiunii, la care o invităm şi pe doamna prim-ministru. Dar, dat fiind că asumare de responsabilitate este înaintat deja în Parlament acest proiect de lege, eu merg la Parlament şi voi convoca Biroul Permanent al Parlamentului, după aceasta voi propune colegilor ca mâine la ora 15:00 să petrecem şedinţa Parlamentului”, a declarat lidera PSRM, Zinaida Greceanîi, citat de Moldova 1.