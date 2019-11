Deputatul democrat Nicolae Ciubuc este de părere că decizia ministrei justiției de a anula rezultatul concursului pentru funcția de procuror general este un eșec total. Democratul afirmă că, deși majoritatea parlamentară a promis că instituțiile statului vor fi depolitizate, în continuare asistăm la o politizare excesivă a acestora. Și deputatul socialist Grigore Novac susține că prin această decizie se vede clar o imixtiune a puterii executive în cea judecătorească. Alexandru Slusari, deputat PPDA, spune că votul în cadrul comisiei de preselecție a candidaților a fost viciat de unul dintre membri și că gestul Maiei Sandu este unul de asumare politică, transmite IPN.

„Acest concurs care a fost anulat astăzi se încadrează perfect în acel șir de încercări ale actualei guvernări de a-și instaura persoane docile și de a politiza în continuare instituțiile. Regretabil e că doar acum ne-am amintit de principiul separării puterilor în stat, deși acest lucru noi l-am sesizat încă la etapa când a fost promovată modificarea la Legea cu privire la Procuratură”, a declarat Nicolae Ciubuc în cadrul emisiunii de miercuri seara „Butonul roșu” de la postul public Moldova 1.

Deputatul socialist Grigore Novac susține că prin decizia de anulare a rezultatelor concursului pentru funcția de procuror general și asumarea de răspundere din partea Guvernului pentru Legea Procuraturii se vede clar o imixtiune a puterii executive în puterea judecătorească. Parlamentarul spune că acel concurs a fost organizat sub egida ministrei justiției și membrii comisiei de preselecție nu pot fi suspectați că sunt simpatizanții unor sau altor partide politice.

„Se încearcă a controla politic Procuratura Generală, este o imixtiune clară și se dorește ca un anume candidat din cei care au concurat să fie procuror general, evitând concursul”, a spus Grigore Novac.

Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari, deputat PPDA, spune că, după schimbarea puterii, mulți deputați au avut dubii în legătură cu organizarea concursurilor pentru diferite funcții publice în condițiile când instituțiile statului erau capturate. Alexandru Slusari spune că de nenumărate ori a propus ca să fie numite anumite persoane prin asumare politică.

„Toate concursurile pe care le-am avut, cu părere de rău, au eșuat. Noi am văzut concursul pentru șeful CNA când patru membri ai Comisiei juridice din partea PSRM au dat punctaj maximal candidatului care a câștigat. Am văzut și alte concursuri. Când noi am mers cu asumări politice, de bine, de rău mecanismul funcționează, când am avut concursuri – vedem că de fiecare dată punctajul este viciat. (...) Gestul pe care l-a făcut prim-ministra Maia Sandu este o asumare politică”, a menționat politicianul.

Editorialistul Nicolae Negru spune că nu înțelege de ce socialiștii se revoltă acum, când Guvernul a anunțat asumarea de răspundere pe modificarea Legii Procuraturii din moment ce socialiștii anterior au acceptat o imixtiune a politicului în procesul de selectare a procurorului general – atunci când a fost creată comisia de preselecție, care nu este prevăzută de legislație.

„PDM s-a adresat la Curtea Constituțională, însă CC a zis că e totul normal și nu a intervenit. Acum, Maia Sandu a mers exact în spiritul acelei decizii, acelui proiect și nimic nu se schimbă. Acum puteți să vă adresați la CC și mă mir cum o să intervină acum Curtea Constituțională pentru că s-a mers de la bun început pe o cale greșită”, a declarat jurnalistul.

Miercuri, 6 noiembrie, ministra justiției, Olesea Stamate, a anunțat că va emite un ordin prin care va anula rezultatul concursului pentru funcția de procuror general motivând că membrii comisiei de preselecție au primit informații suplimentare referitoare la unii candidați. Ulterior, prim-ministra Maia Sandu a anunțat că Guvernul își asumă răspunderea pentru modificarea Legii Procuraturii și acest subiect urmează să fie discutat în Parlament.