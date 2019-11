Prim-ministra Maia Sandu susține că nu a găsit altă soluție decât să înainteze în Parlament asumarea de răspundere pentru modificarea Legii Procuraturii astfel încât să propună doi candidați la funcția de procuror general. Șefa executivului spune că această soluție nu a fost cea mai elegantă, dar a fost singura pe care a putut fi identificată în această situație. De asemenea, Maia Sandu spune că nu va da înapoi și nu-și va retrage inițiativa, iar socialiștii sunt în drept să ia o decizie în Parlament, transmite IPN.



„Noi astăzi am luat o decizie și nu avem de ce să anulăm această lege. Deputații socialiști, dar și alți parlamentari pot decide în legislativ ce vor face mai departe”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii de miercuri seara „Politica Nataliei Morari” de la TV8.



Prim-ministra spune că, probabil, această soluție nu a fost cea mai elegantă, dar a fost singura soluție pe care a putut s-o găsească în situația creată. „Problema este majoră, reforma justiției este cea mai importantă problemă, este motivul pentru care suntem în continuare în această majoritate în Parlament. Alegerea procurorului general este un element important în reforma justiției. Deci, este nevoie să ne asigurăm că oamenii care ajung în listă la Consiliul Superior al Procurorilor și din care CSP face propunere pentru președinte sunt oameni cu integritate, oameni în care avem încredere că vor aplica legea, că vor munci pentru cetățeni, nu pentru tot felul de găști, așa cum s-a întâmplat în trecut”, a adăugat Maia Sandu.



Șefa cabinetului de miniștri spune că n-a găsit altă soluție, de aceea și-a asumat acest risc. „Suntem gata să ne asumăm toate costurile, inclusiv căderea Guvernului. Dacă așa vor decide socialiștii să meargă împotriva reformei justiției, atunci putem să ajungem și la demisia Guvernului”, a spus Maia Sandu.



Potrivit ei, au apărut anumite întrebări legate de integritatea unor candidați selectați de Comisia de preselecție și aceste întrebări nu puteau rămâne fără răspuns. „Eu nu pot să admit ca această listă scurtă să ajungă la CSP și să îmi fac speranțe că CSP va lua în serios aceste întrebări în raport cu integritatea anumitor candidați și că va pune filtre la următoarea etapă”, a continuat șefa cabinetului de miniștri.



Maia Sandu spune că doar Curtea Constituțională se poate pronunța dacă asumarea de răspundere a Guvernului pentru Legea Procuraturii este constituțională sau nu. „Pentru noi este foarte important cine va fi următorul procuror general în următorii 7 ani. De aici poate să pornească o reforme adevărată sau poate să continue dezmățul în Procuratură așa cum s-a întâmplat până acum”, a notat președinta PAS.



Șefa cabinetului de miniștri spune că nu vede de ce președintele ar cere demisia ministrei justiției, Olesea Stamate.



Ieri, 6 noiembrie, ministra justiției, Olesea Stamate, a declarat că va emite un ordin prin care va anula rezultatul concursului pentru funcția de procuror general motivând că membrii comisiei de preselecție au primit informații suplimentare referitoare la unii candidați. În plus, ministra a anunțat că unul din membrii comisiei a apreciat în mod vădit disproporționat pe unii candidați, în raport cu aprecierea oferită de ceilalți membri ai comisiei.



În aceeași zi, Guvernul și-a asumat răspunderea pentru modificarea Legii Procuraturii, potrivit căreia primul ministru, nu Comisia de preselecție, va fi responsabil de înaintarea a două candidaturi la funcția de procuror general, dintre care Consiliul Superior al Procurorilor urmează să selecteze persoana propusă pentru numire de către șeful statului. Legislația prevede că, dacă asumarea de răspundere nu este acceptată de Parlament timp de 72 de ore, intervine demisia Guvernului.