Maia Sandu merge în Parlament pentru a-și asuma răspunderea față de un proiect de lege ce i-ar permite înaintarea candidaților la funcția de procuror general direct Consiliului Superior al Procurorilor. Potrivit mai multor comentatori și analiști politici, există riscul ca această procedură a șefului Executivului să fie soldată cu o moțiune de cenzură împotriva Cabinetului de miniștri. Totuși, situația din R.Moldova este rezultatul unor acțiuni nechibzuite ai Guvernului.

Contactat de reporterul Deschide.MD, expertul IDIS „Viitorul”, Ion Tăbîrță, a declarat că Partidul Socialiștilor poartă o parte din vină pentru decizia ministrului Justiției, Olesea Stamate, cu privire la anularea concursului de preselecție a candidaților la șefia PG.

Și analistul politic și unul dintre membrii ai Comisiei de concurs cu privire la preselecția candidaților pentru funcția de procuror general, Igor Boțan, nu exclude că Guvernul Maia Sandu ar putea cădea.

De cealaltă parte este editorialistul Nicolae Negru, potrivit căruia, moțiunea nu va trece, și asta din motivul că Moscova are nevoie de Maia Sandu.

„Nu cred că o să treacă moțiunea de cenzură. Sunt valuri într-un lighean cu apă. PSRM încă nu are autonomia respectivă, doar dacă li se va spune de la Moscova desigur că ar putea vota, însă deocamdată nu se vede acest lucru. Există o anumită răbdare a Moscovei în legătură cu Maia Sandu, fiindcă ea a promis că merge la Moscova, dar nu s-a dus deocamdată, probabil ceva o deranjează referitor la această vizită.

Moțiunea nu va trece pentru că Moscova are nevoie de Maia Sandu, are nevoie de imaginea ei, de finanțarea pe care Maia Sandu o aduce de la Bruxelles. Dar nu mai puțin importantă este și pătrunderea Rusiei aici, fiindcă sub acest paravan al integrării în UE, Moscova reocupă centimetru cu centimetru din R. Moldova. Deci moțiunea n-o să treacă, Moscova încă mai are nevoie de Maia Sandu. Când nu va mai avea îi va da un genunchi”, a menționat el.