Fostul procuror Petru Bobu, neagă acuzațiile ministrului Justiției Olesea Stamate, care a spus că acesta ar fi apreciat „în mod vădit” disproporționat unii candidați la funcția de procuror general. Bobu a declarat că a evaluat candidații așa cum a considerat el de cuviință.

„Eu am evaluat toți candidații așa cum am considerat eu că trebuie să fie un procuror general. A fost viziunea mea. Am avut tot dreptul, ca membru al comisiei, să îmi expun părerea așa cum văd eu calitățile și capacitățile unui aspirant la funcția de procuror general”, a declarat pentru Ziarul de Gardă Petru Bobu, membru al comisiei de concurs, delegat de Parlament.