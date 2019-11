Andrei Năstase a declarat că concursul pentru funcția de procuror general „l-a lovit destul de dur” în această campania electorală. El spune că în urma competiției, unde au fost selectați patru candidați la funcția de procuror general, mai multe persoane ar fi refuzat să meargă la alegeri.

„Ceea ce știu eu este că acest concurs m-a lovit destul de dur, în această campanie, pentru că eu am ținut foarte mult la reformarea justiției, la reformarea transparenței justiției. Am cerut imediat să se facă publice acele interviuri… dar nu a mai contat. Oamenii au fost supărați pe modul în care s-au desfășurat anumite lucruri. Aici a existat și o stare de spirit care a fost creată de niște analiști politici. Eu nu am participat la acele concursuri. Eu m-am ținut cât se poate de departe de procuratură, de justiție și tot mie mi s-au întors în această campanie”, a spus Andrei Năstase în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8.