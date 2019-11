Fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a declarat pe pagina sa de Facebook că a fost lovit în spate ieri seara în platoul unei emisiune de deputatul Octavian Țîcu. Acesta la rândul său a declarat că Dorin Chirtoacă s-a dat în spectacol, prin acuzațiile și jignirile pe care i le-a adus.

„Nu am vrut, iniţial, să spun nimic despre aceasta, dar oricum s-ar fi aflat. Prin urmare decât să se afle din alta parte, mai bine să fie ştiut din prima sursa. După încheierea emisiunii de la TVR, am mers, tradiţional, şi am strâns mâna parcipanţilor la emisiune precum şi moderatorului, dar şi producătorului. Atunci când l-am salutat pe O. Ţîcu, deşi am dat mâna unul cu altul, am văzut ca el a întors capul, demonstrativ, în altă parte, moment în care i-am spus: „Mai uita-te în ochii celui cu care dai mâna, domnule Ţîcu!”. Replica dumnealui a fost: „Mergi acolo înainte, bulica”. I-am replicat: „Eşti o jigodie”, şi m-am îndreptat spre ieşire. A urmat un picior sau un pumn în spate. Nu am văzut cu ce anume a lovit, pentru că eram întors cu spatele şi mergeam în drumul meu. M-am întors spre el, dar m-am abţinut să-i răspund în acelaşi mod”, a menţionat Dorin Chirtoacă”, a scris Chirtoacă pe pagina sa de Facebook.