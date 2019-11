Șeful statului s-a arătat nemulțumit, după ce comisia de preselecție a Ministerului Justiției a decis să reevalueze lista formată din patru candidați aleși pentru propunerea Consiliului Superior al Procuraturii la șefia Procuraturii Generale (PG). El a asociat această mișcare ca una a fostei guvernări democrate.

„Partenerii mei de coaliție au insistat să facă un filtru de preselecție la Ministerul Justiției. Eu am spus că sunt riscuri de neconstituționalitate. Să fim sinceri. Orice jurist va spune asta. Ei au insistat că trebuie și mă învinuiau că blochez reforma Procuraturii. Am căzut de acord, colegii mei au votat, eu am semnat, s-a publicat.

Când să formăm filtru, le propun să fie paritate. Nu, ei vor cinci să fie numiți de Guvern și doar unul din partea președintelui Parlament. Am căzut și aici de acord. Și-au pus experți, și-au adus psihologi. Au organizat concurs. Au ales patru candidați. Au făcut publice rezultatele. Nu le place...”, a declarat Igor Dodon, într-un interviu pentru Europa Liberă.

Potrivit șefului statului, actuala guvernare dă peste cap principiile de democraței pe care tot le promovează: „Voi i-ați ales pe acești patru. Nu eu am pus sub semnul întrebării candidații, ei i-au pus. Ajungem exact ca în situația cu Curtea Constituțională. Calcă pe aceeași greblă.

Azi, vor deja să reevalueze. Îmi aduce aminte de Plahotniuc (n.r. Vlad Plahotniuc, fostul lider al PDM), care schimba regulile jocului, în timpul jocului. Dacă nu-i convenea ceva, schimba totul. Acum ce iese? Actualul Guvern preia cele mai bune practici ale lui Plahotniuc... Atunci cu ce este mai bun acest Guvern cu cel precedent?”.

Deocamdată, niciun democrat nu a venit cu vreo reacție la aceste declarații.

realitatea.md