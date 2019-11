Președintele Igor Dodon se arată extrem de deranjat de faptul că premierul Maia Sandu s-a întâlnit cu Dorin Chirtoacă ca să facă front comun împotriva candidatului PSRM la funcția de primar general, Ion Ceban.



Deși zilele trecute era convins că PPDA-ul lui Andrei Năstase ar putea să nu mai fie primit la masa de discuții, acum are semne de întrebare și în privința Maiei Sandu, pe care a asigurat-o de tot sprijinul.

Potrivit șefului statului, Maia Sandu nu ar fi trebuit să apară alături de Chirtoacă, deoarece liberalul ar fi distrus Chișinăul.

„Pentru noi tot este un mare semn de întrebare (aparția Maiei Sandu alături de Dorin Chirtoacă n.r.). Doamna prim-ministru și liderii Blocului „ACUM” trebuie să se determine cine le sunt partenerii. Dacă parteneri le sunt cei care au distrus orașul și vor să facă parteneriat cu ei, atunci să o spună foarte clar”, a declarat astăzi Igor Dodon.

Acesta a lăsat să se înțeleagă că acest gest nu va fi trecut cu vederea la Consiliul Republican al PSRM de săptămâna viitore, când se vor face „toate socotelile”.

„Pentru noi, PSRM, echipa prezidențială, care am susținut acest Guvern, am dat vot de încredere acestui Guvern… Asta când alții poate se ascundeau. Pentru noi mesajul de bază pe care l-am înțeles astăzi, din ceea ce a avut loc, e că cineva crede că are alți parteneri. Vom lua în calcul asta pentru săptămâna viitoare”, a precizat Dodon.

De menționat că săptămâna viitoare va avea loc Consiliul Republican al PSRM, dar va fi examinată și moțiunea de cenzură a democraților împotriva Guvernului Sandu.

