Igor Dodon s-a întâlnit astăzi pentru a șasea oară cu liderul grupării separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Cei doi au discutat o serie de probleme de pe agenda de negocieri și s-au înțeles, încă o dat, să întreprindă măsuri în vederea soluționării lor.

Președintele a reiterate „importanța operațiunii de menținere a păcii pe Nistru ca garanție a păcii și securității în regiune”. Totodată, Dodon a „remarcat că situația care s-a creat în procesul de soluționare a problemei transnistrene impune ambelor părți menținerea unui dialog permanent și elaborarea mai minuțioasă a chestiunilor de pe ordinea de zi”.

„În cadrul întrevederii, am discutat detalii referitoare la runda de negocieri în formatul 5 + 2, care s-a derulat la Bratislava, precum și chestiuni ce țin de punerea în aplicare a aranjamentelor cunoscute sub numele de Berlin +. Am făcut un schimb de opinii cu privire la activitățile care se întreprind pentru implementarea înțelegerilor convenite”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.