Prostii! Astfel a calificat consilierul prim-ministrului pentru politică externă, Vladislav Kulminski, declarațiile deputatului Octavian Țîcu, cel care a acuzat-o anterior pe Maia Sandu precum că în anturajul ei s-ar afla agenți de influență ruși.

Kulminski, care din 11 noiembrie, va prelua funcția de secretar de stat la Ministerul de Externe, mai spune că a fost menționat de Țîcu drept unul dintre agenți în semn de răzbunare pentru faptul că l-a numit anterior trădător.

”Sunt prostii, sunt prostii. Probabil, dacă este un coordonator al tuturor agenţilor Republicii Moldova, atunci el ar şti cine sunt şi cine nu sunt agenţii. Dar eu cred că el pur şi simplu s-a supărat pe faptul că am fost la o televiziune şi am zis acolo că domnul Ţîcu este un trădător şi că el i-a trădat pe toţi pe cei cu care a lucrat. Chiar înainte alegerile parlamentare, eu i-am avertizat pe colegii mei că aşa va fi şi aşa a fost. El a trădat şi de data aceasta” a declarat Vladislav Kulminski consilierul prim-ministrului pentru politică externă.



În schimb, premierul Maia Sandu a preferat să nu comenteze declarațiile lui Octavian Țîcu, precizând că Vladislav Kulminski a fost numit secretar de stat la Ministerul de Externe pentru că este un bun specialist.



”- Eu am lucruri mai bune de făcut astăzi și în alte zile decât să comentez declarațiile domnului Țîcu, pentru că el a făcut foarte multe declarații. - Dar cum a fost selectat el pentru această funcție? - Este un bun specialist, recunoscut inclusiv în comunitatea internațională, pentru că a lucrat inclusiv și la Ambasada Americii, și la ONU, și cu alte instituții”, a declarat Maia Samdu premier.



Anterior, în cadrul unei emisiuni televizate, deputatul neafiliat Octavian Țîcu a declarat că are semne de întrebare cu privire la anturajul Maiei Sandu.



"Întrebările mele sunt legate de anturajul Maiei Sandu și am întrebarea dacă Maia Sandu cunoaște despre acest anturaj și îl tolerează sau este influențată de acest mediu care este în jurul ei, pentru că în jurul ei, dacă vă uitați, sunt agenți de influență ruși. Eu pot să-i nominalizez. Unul dintre ei este Vlad Kulminski. Agenți de influență rusă nu sunt cei care neapărat sunt în slujba serviciilor secrete, ci au afinități care înclină opinia publică sau opinia omului spre un anumit loc sau altul", a declarat Octavian Țîcu, deputat neafiliat.



Foștii colegi de fracțiune ai lui Țîcu au calificat declarațiile acestuia drept speculații.



