Igor Dodon spune că după alegerile locale din 3 noiembrie va „trage linia” și va „face socotelile” pentru a vedea care este nivelul de încredere în cadrul coaliției de guvernare și în ce măsură poate conta pe unii exponenți din cadrul alianței cu blocul ACUM. Declarația vine ca răspuns la atacurile lansate în adresa sa de către președintele Platformei DA, Andrei Năstase. Totodată, șeful statului promite că în urma scrutinului vor avea loc modificări în componența Executivului „pentru a se guverna mai eficient”. La fel, Dodon acuză de ingerință politică în procesul de selectare a Procurorului General. Toate aceste declarații au fost făcute în cadrul unui interviu pentru portalul noi.md.

Referindu-se la alegerile locale din Chișinău, Dodon nu a ezitat să comenteze acțiunile lui Andrei Năstase în acest scrutin.

„Vedem că încă din primul tur candidatul Blocului ACUM a încercat să atragă inclusiv președintele țării într-o astfel de dezbatere geopolitică falsă, cu atacuri chiar murdare pe alocuri, care nu cred că își au locul într-o campanie electorală civilizată, dar mai ales atunci când sunt îndreptate împotriva unor oameni cu care ai un parteneriat politic și care ți-au încredințat chiar mandatul de viceprim-ministru și ministru. Eu înțeleg foarte bine competiția politică, dezbaterile de idei și soluții, dar dezaprob comportamentul lipsit de decență și, așa cum ați văzut, nu am reacționat la acele denigrări, am dorit să nu le amplific și să nu intervin în niciun fel în campania electorală. Linia o tragem la final și atunci facem socotelile, atunci o să vedem care mai este nivelul de încredere și în ce măsura putem sau nu conta pe anumiți oameni pentru a face cu ei mai departe lucrurile importante la care s-a angajat coaliția de guvernare”, menționat el.

În ce privește activitatea Guvernului, Dodon constată o „indiferență ciudată” în activitatea unor ministere.

„Iată că a trecut mai bine de o lună de la cele 100 de zile de grație oferite Guvernului, și cam nimic nu s-a schimbat, dimpotrivă, remarcăm o pasivitate, chiar o indiferență ciudată în activitatea unor ministere. Se creează impresia că unii miniștri așteaptă să vină mai repede weekendul ca să schimbe fotoliul de la birou pe canapeaua de acasă, să-și continue relaxarea. După locale cu siguranța va trebui de făcut și se vor face schimbările necesare pentru a se guverna mai eficient”, spune șeful statului.

Întrebat despre concursul cu privire la preselecția Procurorului General, Igor Dodon nu a exclus că în spatele unor candidați ar sta persoane politice care încearcă să-i impună în funcția respectivă.

„Da, din păcate e vorba de ingerință politică în aceste procese, vizibilă cu ochiul liber. Oricine poate vedea că în acea listă sunt persoane care nu au ce căuta acolo, nu îndeplinesc criteriile înaintate, sunt și persoane care încearcă să păcălească filtrele și să-și ascundă legătura cu anumite partide, unii dintre ei se fac a uita de acele legături, afișate cândva public, dar eu aștept ca aceasta comisie să-și facă treaba profesionist, să administreze corect procedura de selectare și dacă va fi așa, voi sprijini cu toată deschiderea candidatul competent selectat. Dacă însă cineva încearcă să facă jocuri politice sau de altă natură în spatele acestei comisii, voi avea o poziție extrem de tranșantă și nu voi permite ca vreun partid să preia această instituție”, a menționat el.

Dodon susține că „tot felul de tehnologii de presiune mediatică și campaniile pe rețelele sociale cu care operează subtil unele forțe politice” nu trebuie să afecteze desfășurarea corectă a lucrului comisiei de selectare.

„Vă asigur că niciun exponent al politicului nu va accede în funcția de procuror general. Procuratura nu are nevoie de staruri crescute în studiouri tv, ci de profesioniști onești. Personal nu am nicio opțiune legată de o persoană sau alta, ci, repet, am doar așteptări să existe o selectare corectă a candidaților și să fie identificat un adevărat profesionist, un om integru. Și cred că nici voi nu faceți bine în mass media că promovați aceste încercări ale unora de a impune politic un candidat sau altul, fiindcă încurajați aceste jocuri de-a justiția televizată, încurajați unele experimente nocive cu democrația și statul de drept, așa că haideți să lăsăm comisia să-și facă treaba profesionist și să nu fie pusă nici un fel de presiune asupra ei. Vă asigur că orice influență din afară care să afecteze un rezultat corect, dacă se va adeveri o asemenea influență, va fi neutralizată prin procedurile asociate direct procesului de selectare a procurorului general”, a punctat el.