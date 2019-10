Președintele PUN, Anatol Șalaru vine cu un apel la liderii blocului ACUM, Maia Sandu și Andrei Năstase, să ia atitudine împotriva acestui act al lui Dodon și să nu permită distrugerea unicului muzeu din Republica Moldova care prezintă „roadele” ocupației sovietice.

În același timp Șalaru vine cu o reacție și la declarația PL care condamnă intențiile lui Dodon de a închide Muzeul Ocupației Sovietice, pentru că muzeul a fost deschis la inițiativa Partidului Liberal în anul 2015.

Fostul ministru al Apărării, spune că Dorin Chirtoacă, liderul PL, minte cu nerusinare pentru că Muzeul Ocupației Sovietice a fost înființat exclusiv la inițiativa lui Șalaru și a oamenilor din Armata Națională

„Cu chiu cu vai l-am convins pe Ghimpu să participe câteva minute la deschiderea muzeului. Dorin Chirtoaca nici macar nu a catadicsit să participe.

După cum nimeni de la PL nu a participat cand am scos tehnica militară americană în PMAN și m-au lăsat singur cu socialiștii care au încercat să oprească ieșirea tehnicii SUA din unitățile militare. Ii reamintesc lui Dorin Chirtoacă, că Mihai Ghimpu a fost singurul care mi-a cerut să o las "mai moale" cu NATO că îi fac probleme in alianța cu Plahotniuc. Cat despre Dodon, Dorin Chirtoaca sa nu uite că eu am fost demis la solicitarea lui Ghimpu și a PL de către Dodon”, maia spune fostul ministru al Apărării.