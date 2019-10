Unul dintre deputații noi aleși la 20 octombrie, socialistul Vitalii Evtodiev, a fost cercetat penal pentru falsificarea unei expertize. Ultima decizie în acest dosar a fost luată anul trecut de Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Potrivit unei investigații realizată de către jurnaliștii de la MOLDOVACURATĂ.MD, Vitalii Evtodiev a fost recunoscut vinovat, doar că nu a ispășit nici o pedeapsă, întrucât infracțiunea s-a prescris. Deputatul nu vrea să comenteze această cauză penală, spunând că însăși durata examinării în instanțe a acestui dosar ar vorbi despre multe.

Vitalii Evtodiev a fost ales duminică deputat pe circumscripția uninominală nr. 48, destinată locuitorilor din regiunea transnistreană. A candidat și la alegerile din luna februarie 2019, însă atunci învingător pe această circumscripție a ajuns Viorel Melnic, care, între timp, s-a retras din Parlament.

In baza de date a Curții Supreme de Justiție (CSJ) figurează cel puțin două hotărâri definitive, din care reiese că, la 8 octombrie 2012, Vitalii Evtodiev a fost recunoscut vinovat de falsificarea unui raport de expertiză în construcții (art. 312 Cod penal). S-a întâmplat în anul 2007, când activa în funcția de expert judiciar la Centrul Național de Expertize Judiciare din cadrul Ministerului Justiției și a expertizat, în cadrul unei urmăriri penale, modul cum a fost reconstruit cinematograful ”Flacăra” din Chișinău. ”In cadrul urmăririi penale pe cauza penală nr.2007978004, executând expertiza tehnică inginerească și de evaluare a construcției, prin raportul de expertiză nr.1643 din 12.12.2007, a prezentat concluzii false privind reconstruirea cinematografului „Flacăra” din mun.Chișinău”, se spune in Hotărârea CSJ. In document se arată că Vitalii Evtodiev ar fi exclus intenționat din raportul de expertiză lucrări efectuate cu valoarea de 1 305 774 lei.

Dosarul a parcurs prin instanțe o cale de 6 ani – din 2012 până in 2018. Intr-un final, CSJ a lăsat în vigoare sentința primei Instanțe – Judecătoria Buiucani – și confirmată de Curtea de Apel Chișinău, care l-au recunoscut vinovat, dar nu l-au atras la răspundere, întrucât survenise termenul de prescripție a infracțiunii.

Compania de construcții ”Magic V.S.”, care apare ca parte vătămată în dosar, l-a dat ulterior în judecată pe Evtodiev, cerând să-i fie achitată suma de 813 910 lei, care ar constitui prejudiciul adus firmei. S-a ajuns și până la faptul că instanța a pus sechestru pe bunurile lui Evtodiev, însă, printr-o hotărâre definitivă a CSJ, pretențiile au fost respinse, iar sechestrul – ridicat.5 de mii de lei.

