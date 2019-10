Președintele Igor Dodon planifică, la sfârșitul lunii octombrie, o întrevedere cu liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski. Șeful statului a examinat subiectele care vor fi discutate cu vicepremierul pentru reintegrare, Vasilii Șova, transmite IPN.



„Detaliat am examinat subiectele pe care le voi discuta cu liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski la întrevederea preconizată pentru 29 octombrie”, menționează Igor Dodon, fără a preciza care sunt acestea. Șeful statului nu precizează unde va avea loc întrevederea cu liderul de la Tiraspol.



La întrevederea cu vicepremierul, președintele a mai discutat chestiunile fixate în proiectul de Protocol privind bilanțul reuniunii în formatul „5 + 2”, care a avut loc în perioada 8-9 octombrie curent, la Bratislava. „În mod separat, am abordat subiectul reluării activității Mecanismului de coordonare a pozițiilor cu privire la soluționarea diferendului transnistrean. Am menționat tendințele pozitive în activitatea acestui Mecanism, din cadrul căruia fac parte reprezentanți ai tuturor structurilor guvernamentale”, precizează Igor Dodon într-o postare pe Facebook.



Șeful statului a abordat și subiecte legate de pregătirile pentru conferința din Bavaria dedicată problematicii transnistrene, care va avea loc la începutul lunii noiembrie.