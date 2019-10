Președintele și vicepreședinții Parlamentului, dar și fracțiunile parlamentare au angajat zeci de consilieri care să le țină agenda și să-i ajute în activitate. Unii dintre aceștia sunt fie candidați din listele electorale, care nu au ajuns în Parlament după alegerile din februarie curent, fie persoane care s-au împlicat în campania electorală de partea formațiunilor politice sau chiar rude ale unor activiști politici.

Fracțiunea socialiștilor și-a angajat cei mai mulți consilieri până acum - șapte. Ala Ursu-Antoci este șefa de cabinet la socialiști, aceasta fiind a 43-a în lista electorală a PSRM din luna februarie. Anul trecut, Ursu-Antoci a ridicat un salariu lunar de peste 11,4 mii de lei de la Secretariatul Parlamentului.



Subalternii Alei Ursu-Antoci sunt consilierii Ana Novac, Ion Pântea, Sergiu Sârbu (altul decât deputatul democrat - n.r.), Alexandra Tolocico, Romina Ursu și Oleg Ciornîi.



Și socialista Zinaida Greceanîi, șefa Parlamentului, are propriul cabinet, unde șef a ajuns Igor Țurcanu. Greceanîi mai este consiliată de Teodora Vangheli, candidata cu nr. 51 din lista electorală a socialiștilor de la alegerile parlamentare, Nicolae Munteanu și Alexandra Țvircun.



Nici socialistul Ion Ceban, vicepreședinte al Parlamentului, nu se lasă mai prejos. Acesta este consiliat de patru persoane - Inga Ceban, Hristina Răilean, Nelea Rusu și Alina Tabacari, ultima - șefă de cabinet.



Menționăm că șeful Secretariatului Parlamentului este tot un socialist - Adrian Albu, nr. 27 în lista electorală a PSRM de la scrutinul fin februarie. Acesta a deținut anul trecut funcția de consilier al fracțiunii parlamentare a PSRM și a ridicat lunar un salariu de 11 400 de lei.



Fracțiunea democraților are patru consilieri - Igor Batog, Vadim Jora, Stela Nistor (fosta subalternă a lui Pavel Filip la Guvern - n.r.) și Natalia Roșca, ultima șefă de cabinet și nr. 49 în lista electorală a PD de la alegerile parlamentare din februarie curent.



Vicepreședintele Parlamentului din partea democraților, Monica Babuc, i-a angajat drept consilieri pe Vitalie Băbălău (șef de cabinet), Andrei Cojocaru și Maria Găină.



Fracțiunea Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) o are șefă de cabinet pe Cristina Șoldău, iar consilieri - pe Angela Aramă, Roman Cernelea și Victor Cojocaru.



Iar Alexandru Slusari, vicepreședintele Legislativului din partea PPDA, și-a luat-o șefă de cabinet pe fosta liberală Mariana Ambros, cea care a plecat cu scandal de la Primăria Chișinău, după ce a vrut să-și atribuie un apartament cu patru odăi acum câțiva ani, iar pe Natalia Bondarciuc și Cristina Jitari - în calitate de consiliere.



Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) are cei mai puțini consilieri - pe Victoria Butuc-Guranda, șefă de cabinet, pe Marcela Adam, care a fost nr. 35 în lista electorală a Blocului „ACUM” la ultimele alegeri parlamentare, dar și pe Inga Tesa. Menționăm că o persoană cu același nume, Iurie Tesa, a fost a 38-a în lista aceluiași bloc de la alegerile parlamentare.



Vicepreședintele Parlamentului din partea PAS, Mihai Popșoi, o are șefă de cabinet pe Silvia Pojoga și este consiliat de Victor Agrici, Roman Andrieș și Gheorghe Hajder.

Ziarul Național