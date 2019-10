Maia Sandu îndeamnă persoanele care vor să acționeze „spre binele țării”, să aplice la concursul anunțat de Ministerul Justiției privind preselecția candidaților la funcția de Procuror General al Republicii Moldova. Potrivit premierului, autoritățile s-au asigurat ca doar candidații integri și profesioniștii să aibă șanse să ajungă în funcția de procuror.

„Am știut dintotdeauna că lupta pentru o justiție adevărată în Republica Moldova nu va fi ușoară, însă fără a face ordine în acest domeniu nu avem viitor la noi acasă. În pofida rezistenței din partea celor care au transformat justiția într-o mașină de făcut bani, am reușit să modificăm legea pentru alegerea Procurorului General, astfel încât o comisie de experți formată pe lângă Ministerul Justiției să selecteze în mod transparent o listă scurtă din care Consiliul Superior al Procurorilor va alege viitorul Procuror General, așa cum cere Constituția. În așa mod ne-am asigurat că doar candidații integri, profesioniști vor avea șanse să ajungă în funcția de Procuror General”, a declarat șeful Executivului.

Maia Sandu s-a adresat și „potențialilor candidați care întrunesc condițiile pentru a aplica la această poziție”.

„Știu că nu e ușor să faci dreptate în Republica Moldova. Știu că nu e ușor să repari un sistem putred, să treci peste toate piedicile întinse de cei interesați ca lucrurile să rămână așa cum sunt. O știu din propria experiență. Dar mai știu că viitorul țării noastre, viitorul tuturor cetățenilor depinde de cei care vor avea curajul să facă schimbarea în sistem. Stimați potențiali candidați, dacă până acum ați așteptat timpul potrivit ca să acționați spre binele țării, acesta este el”, a menționat prim-ministrul.

Amintim că la sfârșitul lunii septembrie Ministerul Justiției a anunțat despre ințierea preselecției candidaților la funcția de Procuror General al Republicii Moldova.

Astfel, pentru funcția de Procuror General poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) cunoaște limba română;

c) are o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de procuror sau judecător ori 8 ani în funcția de avocat sau ofițer de urmărire penală;

d) în privinţa ei nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

e) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor;

f) se bucură de o reputație ireproșabilă;

g) anterior, nu i-a fost constatată vinovăția pentru săvîrșirea unei infracțiuni;

h) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror;

i) are calități manageriale;

j) în ultimii 3 ani până la anunţarea concursului nu a fost membru şi/sau nu a desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;

k) în ultimele 6 luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor.