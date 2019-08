Pe 20 octombrie, poporul Republicii Moldova urmează să aleagă 898 de primari, 1 116 de consilieri raionali, 10 564 de consilieri locali. În total, rezultă o cifră de 12 578 de aleși locali. Potrivit lui Sergiu Gurduza, membru al Comisiei Electorale Centrale, acesta este doar numărul de persoane care vor fi alese, însă numărul de persoane care vor candida, evident, va fi mult mai mare. Bunăoară, în 2015, circa 60 de mii de persoane au candidat pentru a fi alese în funcția de aleși locali, transmite IPN.

„Numărul de participanți la alegerile locale este foarte mare, diferă net de cel care este la parlamentare. Chiar și alegerile parlamentare după sistemul parlamentar mixt, care au avut loc în februarie anul curent, au fost cu mult mai ușoare decât alegerile locale generale”, a declarat Sergiu Gurduza într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.

Potrivit membrului CEC, pe parcursul a două luni, un număr de circa o sută de mii de persoane din Republica Moldova se vor ocupa propriu-zis cu electorala. Or vor fi circa 60 de mii de candidați, vor fi 22-23 de mii de funcționari electorali, care trebuie să asigure procesul de desfășurare și buna organizare a alegerilor, nemaivorbind de reprezentanții partidelor, de observatorii care vor fi implicați în acest proces.



Întrebat despre bugetul pentru organizarea alegerilor, Sergiu Gurduza a declarat că suma a fost prevăzută încă în Legea bugetului, fiind vorba de mai bine de o sută de milioane de lei. Din bugetul pentru alegerile parlamentare din 24 februarie au rămas circa 14 milioane de lei. Și acești bani, potrivit lui Sergiu Gurduza, sunt mai mult decât suficienți pentru organizarea alegerilor noi în cele patru circumscripții unde vor fi organizate alegeri parlamentare noi.



Abordând problema coruperii alegătorilor, membrul CEC spune că normele legale permit cadouri mici – pixuri, sacoșe, calendare, CD-uri, fulare. Dar valoarea lor nu trebuie să fie mai mare de două unități convenționale (100 de lei). Plus la asta, legiuitorul a interzis categoric oferirea de băuturi alcoolice, produse alimentare, țigări.



În altă ordine de idei, Sergiu Gurduza s-a referit și la donațiile către concurenți electorali și către partide. Potrivit lui, legiuitorul a optat pentru ca să stabilească exact cuantumul donațiilor care pot să fie efectuate de către persoanele fizice și persoanele juridice, chiar micșorându-le etc. Comisia Electorală Centrală, până 1 septembrie cel târziu, trebuie să efectueze o serie de modificări la regulamentele proprii, urmare a modificărilor legislative în partea ce ține de finanțarea partidelor politice.