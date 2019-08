Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, susține că unii politicieni aflați la guvernare au preluat deja unele scheme de pe timpul lui Vlad Plahotniuc, iar în cazul altor scheme de corupție se poartă discuții. Declarații în acest sens au fost făcute ieri la postul BTV.

„Știu că unii politicieni poartă discuții ca să preia anumite scheme. Știu pe care deja le-au preluat săptămâna trecută. Sunt scheme care le-au permis unora să se îmbogățească pe timpul lui Plahotniuc, iar acum își permit să facă la fel ați politicieni”, a declarat Usatîi, fără a oferi nume și mai multe detalii.

Acesta a amintit că a propus noii guvernări sprijinul său, dar liderii acesteia s-ar fi speriat. „I-am oferit noii puteri sprijinul meu. Le-am spus că nu am venit să-i critic. Dar toți s-au speriat. Dodon a băut valeriană, Năstase s-a ascuns în bibliotecă. Ei nu țin minte cum am protestat împreună, cum eu și „Partidul Nostru” eram factorul care unea dreapta cu stânga. Am colectat semnături pentru referendum de alegere directă a președintelui țării”, a precizat acesta.

Usatîi a atras atenția cum au fost împărțite funcțiile de procuror general interimar și de director al CNA. Potrivit lui Renato Usatîi, doar Maia Sandu are o agendă corectă, „dar vrea să o realizeze pe o cale greșită”. În opinia lui Usatîi, situația de la Ministerul Afacerilor Interne se transformă în ultimele zile în „casă de nebuni”. În acest sens, acesta a criticat decizia lui Andrei Năstase de a lichida Direcția Operațiuni Speciale. „Asta demonstrează că el nu are idee ce înseamnă activitate operativă”.

Totodată, Usatîi crede că MAI nu a făcut nimic pentru a-i reține pe apropiații lui Vlad Plahotniuc. În special, s-a referit la „mâna dreaptă” a fostului lider PD, Constantin Botnari, căruia i s-a permis să-și împacheteze toate lucrurile, să-și ia adio de la rude și să plece din țară. „MAI nu a făcut nimic pentru a-l reține cel puțin pentru 72 de ore. Și, în general, nu a reținut pe nimeni. Puteau iniția 100 de dosare pentru escrocherie. Poliția îi reținea și după aceasta jumătate ar fi început să dea depoziții. Nu au făcut nimic pentru că sunt neputincioși, sunt teoreticieni. Mulți dintre parcă au căzut de pe lună”, a punctat Usatîi.

În cadrul aceleiași emisiuni, fostul primar al municipiului Bălți, a spus că este mândru de faptul că fostul regim nu i-a putut fabrica niciun dosar legat de corupție. „Plahotniuc mi-a fabricat zeci de dosare penale – patru pentru tentativă de omor, lovitură de stat, contrabandă, dar nu am niciun dosar penal în care cel puțin să fiu bănuit de corupție”.

Astfel, în opinia sa, dușmanii săi au fost nevoiți să recunoască faptul că dânsul nu poate fi acuzat de corupție. „Chiar și dușmanii mei au recunoscut, în discuții private, că pot desena pe numele lui Usatîi orice, dar într-adevăr Usatîi nu ia mită, nu participă la mașinații legate de tendere, numiri în funcție, așa cum fac majoritatea în țară. Eu mă mândresc de faptul că și dușmanii au recunoscut că acolo unde sunt eu, corupție pur și simplu nu poate exista”, a adăugat sursa citată.

Renato Usatîi le-a mulțumit bălțenilor pentru încredere, în pofida situației complicate prin care au trecut și ei, cât și „Partidul Nostru” în perioada guvernării PD. „Ne vom vedea mai des. Vom avea o întâlnire mare cu bălțenii. Voi face totul ca să mă văd mai des cu oamenii pe străzi, nu la televizor”. Acesta a mai adăugat că intenționează să relanseze proiectele inițiate în „Capitala de Nord a țării” și să o transforme într-un oraș modern.

„Mă mândresc că Bălți a fost un exemplu nu doar ca cea mai transparentă primărie, dar am fost și capitala sportivă, capitala de iarnă. Oamenii au văzut potențialul meu cum se dezvolta orașul cât am fost acasă. Nu trebuie să îmi fac publicitate față de bălțeni, ei au văzut ce pot face și sunt sigur că vor vedea și în continuare”, a declarat Renato Usatîi.

Fiind întrebat de planurile de viitor, Renato Usatîi a declarat că i se propune să candideze ca primar din nou la Bălți, dar și în orașul său de baștină – Fălești, precum și la Chișinău, dar va lua ulterior o decizie.

Ziarul Național