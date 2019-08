Deputații ACUM, Radu Marian și Dan Perciun au trimis un demers către Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin care cer investigarea a peste 20 de procurori. Anunțul a fost făcut astăzi de către Radu Marian pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatul motivul demersului este constatarea că unele bunuri imobile ale procurorilor nu sunt evaluate corect.

„În baza plângerilor și solicitărilor de la cetățeni, am trimis câteva demersuri la mai multe instituții, printre care la Fisc, Ministerul Educației, Inspecția de Stat în Construcții, Procuratură etc. Unul din demersuri a fost trimis și la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, prin care eu și Dan solicităm investigarea a peste 20 de procurori. În urma analizei declarațiilor de avere ale acestora, am constatat că unele bunuri mobile nu sunt evaluate corect. Să vedem...”, scrie deputatul pe pagina sa de Facebook.

Lista completă a procurorilor catre ar urma să fie investigați: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=8B0321B08D8269DB!18683&ithint=file%2cdocx&authkey=!AHGWZV7zSuq3uo4