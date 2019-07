Andrian Candu a fost audiat marți, 30 iulie, la Comisia parlamentară de anchetă privind frauda bancară, unde a fost întrebat despre motivele care au stat la baza garanției bancare, ce presupunea un împrumut de urgență, aprobat de Guvernul în frunte cu Iurie Leancă, sub garanția statului.

„Am fost întrebat despre perioada 2011-2012, când eu poate doar de dacă am fost client la una din băncile care au falimentat; despre motivele care au stat la baza împrumutului de urgență sub garanția statului - decizie luată în componența Guvernului Leancă (n.r. Andrian Candu a deținut funcția de ministru al Economiei între 2014 și 2015). Eu am spus că menirea acestui împrumut a fost ca cele trei bănci să aibă resurse suficiente pentru a întoarce banii oamenilor, în special, agenților economici, organizațiilor care aveau depuneri”, a declarat Andrian Candu.

