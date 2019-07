Olesea Stamate, ministrul Justiției, după o lună de când a fost numită în funcție, și-a luat concediu de odihnă. Informația a fost confirmată pentru Deschide.MD de către Olga Demcenco, purtătorul de cuvânt al Ministerului Justiției.

Soicitată telefonic, Olga Demcenco, a declarat pentru Deschide.MD că Olesea Stamate este plecată în concediu, dar nu poate să ne spună unde și nu știe de când. Demcenco ne-a rugat să revenim cu un apel după pauza de masă, pentru a ne spune dacă este în concediu din cont propriu sau în concediu de odihnă și pentru ce perioadă.

Ulterior, un alt reprezentat al serviciului de presă a răspuns la telefon și ne-a comunciat că:

„Colega mi-a lăsat informația pentru Dvs, ați solicitat perioada pentru care este plecată în concediu doamna Stamate? Este în concediu din data de 28 iulie până pe 11 august. A fost acceptat prin Cancelaria de Stat. Ea este plecată în concediu de odihnă anual, dar nu din cont propriu”, ne-a spus serviciul de presă al MJ.

În timp ce se afla în concediu, ministra Justiției, Olesea Stamate, a scris ieri pe Facebook că a trimis Consiliului Superior al Magistraturii o notă de poziție în pragul concursului de marți pentru alegerea judecătorilor Curții Constituționale. În nota sa, Stamate enumeră opt candidați, din cei 17 înscriși în concurs, pe care CSM n-ar trebui să-i numească la Înalta Curte.

În primul rând, ea cere ca CSM să renunțe la candidaturile lui OIeg Potârniche, Eduard Boișteanu, Andrei Coca și Domnica Manole, „pe motivul excluderii de către Comisia din Parlament și cea din Guvern, țînând cont că criteriile pentru concursul la Guvern sunt identice cu cele ale CSM”.

Stamate a enumerat și alți patru candidați pe care nu vrea să-i vadă la CC, „din motive legate de reputația profesională și dubii privind integritatea”.

Aceștia sunt, după cum urmează:

Iulia Sîrcu: Despre ex-judecătoarea Sîrcu, Stamate scrie că are „activitate compromisă care nu va inspira încredere și va decredibiliza Curtea Constituțională”.

Stamate amintește că Sîrcu a fost sancționată disciplinar, decizie ulterior anulată de CSM. Ministra mai amintește că Iulia Sîrcu a fost eliberată din funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție în baza cererii de demisie, hotărâre în vigoare din ziua adoptării. În același timp, ea a participat la examinarea cauzei de eliberare din funcție a judecătoare Domnica Manole, și anume la ședințele din 15 și 16 noiembrie, hotărârea fiind pronunțată la 19 noiembrie 2018. „Un judecător cu eliberat din funcție nu mai poate participa la examinarea cauzei. Acestea nu sunt erori minore”, punctează Stamate.

Teodor Cârnaț: „Având în vedere că a picat testul la poligraf în contextul concursului pentru funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate și ulterior și-a dat demisia din funcția de membru al CSM anume pentru a nu „pată” imaginea CSM-ului”, motivează Stamate. „Deoarece până în prezent nu a fost clarificat și nici făcut publice rezultatele testului, suspiciuni încă planează asupra dlui Cârnat și funcția de judecător al Curții Constituționale este mult prea înaltă și responsabilă pentru a fi ocupată de o persoană care are vulnerabilități de acest gen. Din aceste considerente nu îl recomand pentru a fi selectat la funcția de judecător”, explică ministra.

Ghenadie Eni: Ministra nu-l recomandă în baza unor materiale din presă. „Acuzat în presă că primit teren de la primărie concomitent cu examinarea unui dosar civil contra autorității locale privind prejudicierea unui antreprenor. Neagă toate acuzațiile și zice că e coincidență. La scurt timp de la publicarea articolului în presă, a demisionat din funcția de judecător și președinte de Curte de Apel, dar neagă că acesta ar fi motivul”, amintește Stamate.

„Pentru a evita orice suspiciune asupra unui potențial judecător la Curtea Constituțională, sunt de părerea că candidatura acestuia trebuie privită cu precauție”, recomandă șefa de la Justiție.

Tatiana Răducanu: „Candidatura doamnei Răducanu trebuie analizată foarte atent, țînând cont de multiplele cazuri de condamnare a Republicii Moldova la CEDO, multe dintre acestea fiind judecate împreună cu o altă candidată, Iuli Sîrcu (în speță, 9 cauze la CEDO dintre care se evidențiază Grafescolo S.R.L. unde a fost constatată nemotivarea de CSJ a respingerii argumentului reclamantului privind tardivitatea acțiunii și lipsa citării în instanța de recurs)”, explică Stamate.

Potrivit Bizlaw.MD, concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat salariatului şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, numai cu acordul angajatorului, or la înțelegerea ambelor părți. Salariatul este plătit și în timpul concediul de odihnă. Astfel, acesta are dreptul la o indemnizație care nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respectivă. Modul de calculare a indemnizaţiei de concediu este stabilit de Guvern. Indemnizaţia se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu.