Ex-premierul Pavel Filip consideră că unele „reușite” ale actualei guvernări, prezentate de prim-ministrul Maia Sandu, ar fi „abureli”. Acesta crede că actuala guvernare a desfășurat cu succes operațiunea „dezoligarhizarea”, pentru a începe operațiunea „re-oligarhizarea”.

Într-o postare pe Facebook, fostul premier s-a referit punctual la realizările prezentate de Maia Sandu.

„Am citit cu mirare despre „reușitele” noului Guvern, care într-o lună a reușit să rezolve probleme care nici nu existau. Declarații lipsite de conținut, fără fapte concrete, doar vorbe. Mă simt obligat să fac câteva precizări.

Noul guvern spune:

- „𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚̆𝐦 𝐝𝐢𝐧 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐮𝐩𝐭̦𝐢 𝐬̦𝐢 𝐜𝐚̆𝐮𝐭𝐚̆𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬̦𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐢-𝐜𝐡𝐞𝐢𝐞 𝐢̂𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐭”. 𝐅𝐀𝐋𝐒. De fapt, ați dat afară doar într-o singură zi 65 funcționari, ca să vă puteți instala în fotolii propriii membri de partid. În plus, după ce Guvernul i-a dat afară, unii dintre acești funcționari au fost angajați deja în ministere, la Președinție sau la Curtea Constituțională. Erau ei „oamenii corupți” din sistem sau totuși profesioniști? Ipocrizie politică.

- „𝐀𝐦 𝐝𝐞𝐛𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭 𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫ă 𝐜𝐚 𝐬ă 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐦 𝐩𝐥ă𝐭𝐢 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐢𝐥𝐞 î𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐫𝐞”. 𝐅𝐀𝐋𝐒. Vă reamintesc, atunci când PD a plecat de la guvernare, am lăsat în buget 3 miliarde de lei, dar și pensii, salarii și alte plăți sociale achitate integral. Nu mai mințiți oamenii cu aceste populisme.

- „𝐀𝐦 𝐫𝐞𝐥𝐮𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐥 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐬̦𝐢 𝐚𝐦 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳a𝐭 𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭̦𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐮 𝐆𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐮𝐥 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐞𝐢”. 𝐅𝐀𝐋𝐒. Dialogul cu România nu a fost înghețat până acum. Din contra, am avut o relație foarte bună cu Bucureștiul, care ne-a fost alături, frățește, în nenumărate rânduri. Despre proiectele comune (gazoductul, renovarea grădinițelor, Sala cu Orgă, Muzeul de Arte, autostrăzi și poduri, eliminarea tarifelor de roaming, etc) am discutat chiar la ultima ședință comună de Guverne, la București, acum jumătate de an. Tot în perioada guvernării PD, Banca Transilvania a venit pe piața de la noi, iar leul moldovenesc a trecut Prutul, fiind acceptat pentru schimb valutar în România. Apropierea de România se face prin lucruri și proiecte concrete, nu prin declarații, dragi guvernanți.

- „𝐀𝐦 𝐝𝐞𝐛𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐠𝐚𝐳𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢”. 𝐅𝐀𝐋𝐒. Construcția gazoductului Ungheni-Chișinău nu a fost blocată. Când am plecat de la guvernare, am fost informat de colegi că lucrările decurg conform termenelor stabilite. Fără întârzieri și blocaje. Dacă ați blocat ACUM, de când sunteți la guvernare, construcția gazoductului, atunci da, e bine că ați deblocat-o.

- „𝐀𝐦 𝐝𝐞𝐛𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐜𝐮 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜, 𝐔𝐜𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚”. 𝐅𝐀𝐋𝐒. Relațiile cu Kievul nu au fost probabil nicicând mai bune decât în perioada guvernării PDM. Dovadă sunt controalele comune la frontieră, pentru prima dată în istoria țării inclusiv pe segmentul transnistrean, dar și faptul că am obținut ca transportatorii de mărfuri și pasageri să se poată afla pe teritoriul Ucrainei timp de 180 zile în jumătate de an.

- „𝐀𝐦 𝐚𝐝𝐮𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭̦𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐢̂𝐧 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐮𝐥 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭̦𝐢𝐞𝐢”. Și noi am adus. Să sperăm că cei pe care i-ați adus acum vor livra și rezultate.

Încetați să aburiți oamenii și apucați-vă de lucru. Operațiunea „dezoligarhizarea” s-a încheiat cu succes. Felicitări. Acum începe operațiunea „re-oligarhizarea”.

Cu un lucru sunt de acord însă: „Schimbarea este prea importantă ca să o ratăm din cauza erorilor comise în grabă”. Da, aveți dreptate, comiteți prea multe erori. Comise în grabă sau nu, tot erori rămân, în urma cărora pierd cetățenii”, a scris Filip.

