Premierul Maia Sandu înțelege faptul că societatea așteaptă transformări rapide, însă spune că acest lucru este foarte greu de realizat, deoarece „dezastrul descoperit” este foarte mare.

Într-o postare pe Facebook, premierul încearcă să liniștească spiritele, dând asigurări că lucrurile se vor schimba în bine.



De asemenea, Maia Sandu îndeamnă profesioniștii să pună umărul la schimbări și să participe la concursuri de angajare.

Și vicepremierul Andrei Năstase spune că înțelege faptul că cetățenii R. Moldova au așteptări mari de la noua guvernare, însă nu e atât de simplu „să demantelezi într-o lună un sistem oligarhic construit în zeci de ani”.

„Sunt foarte înțelegător și vin în întâmpinarea așteptărilor oamenilor. Credeți-mă, nu există cineva care să-și dorească mai mult decât mine schimbarea definitivă în bine a lucrurilor. Abia acum când am ajuns să am acces la informații importante, abia acum am conștientizat cu adevărat la ce riscuri m-am supus și mi-am supus familia în toată această perioadă. Dar mi-am propus și am îndemnat și oamenii să mai avem puțină răbdare, să facem lucrurile temeinic, să clădim instituții puternice, iar procesele democratice să fie ireversibile”, scrie Năstase pe Facebook.

Oficialul spune că, acolo unde a putut, a acționat imediat.

„Cel mai recent exemplu grăitor este lichidarea Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, care era o veritabilă Poliție Politică împotriva cetățenilor cu știrea unor oameni precum Jizdan sau Pânzari. În alte cazuri, de contrabandă, de delapidări, de furt al bunului public, de încălcare a drepturilor omului etc., am demarat anchete, care însă depind acum de acțiunile corespunzătoare ale Procuraturii, inclusiv reținerile, arestările etc. Or, un ministru de Interne nu mai trebuie să fie vreodată și procuror, și judecător, așa cum și-au permis regimurile anterioare”, a mai adăugat sursa citată.