Premierul Maia Sandu susține că Guvernul a decis să impoziteze tichetele de masă, să majoreze cota TVA cu 10% pentru HoReCa și să anuleze scutirile pentru persoanele care au un venit mai mare de 360 000 lei pe an pentru ca să poată achita salariile bugetarilor și pensiile.

În cadrul ședinței de guvern, Maia Sandu a declarat că a văzut și eu reacțiile la anunțul privind măsurile fiscale și că se bucură că acestea există.

„Eu vreau să spun că mă bucur foarte mult că există aceste discuții în societate pentru că nu am mai auzit demult. Acum jumătate de an discutatu doar cei mai curajoși - pensionarii și doi, trei oameni din societatea civilă. Mă bucur că oamenii sunt curajoși și își exprimă opinia în raport cu deciizile noastre”, a declarat premierul.

În același timp Maia Sandu lasă de înțeles că în următoarele săptămâni vor avea loc discuții publice referitoare la măsurile fiscale doar că acestea oricum vor fi implementate.

„Sunt anumite măsuri care nu au fost întâmpinate cu mare bucurie. Măsurile pe care trebuie să le întreprindem. Nu avem încotro, trebuie să le întreprindem [...] Am să vă rog doamna ministru să folosiți următoarele săptămâni ca să consultăm aceste decizii în măsura în care putem să le consultăm și evident să discutăm mult mai pe largă despre politica fiscală pentru anul viitor”, a mai spus premierul.

Șefa Cabinetului de Miniștri și-a motivat declarația că (măsurile trebuie să le întreprindem) cu faptul există o gaură în buget de aproape 4 miliarde de lei.

„Noi ne dorim să ne permitem luxul să discutăm mai îndelungat asupra modificărilor pe care le facem. Dar să nu uităm că am moștenit o situație dramatică de la fosta Guvernare care a fost una coruptă și iresponsabilă care a luat decizii abuzive în contradicție cu finanțatorii externi și acum avem dacă nu greșesc o gaură pe care am moștenit-o în buget de 4 miliarde. Ce înseamnă o gaură de 4 miliarde asta înseamnă că dacă nu ai venituri de 4 miliarde trebuie să reduci cheltuielile cu 4 miliarde, inclusiv sub semnul întrebării era plata salariilor și așa mai departe”, a precizat Sandu