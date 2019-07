Judecătoarea Domnica Manole, simpatizantăa blocului ACUM, a venit cu o reacție plină de reproșuri adresată noii guvernări, după ce a fost respinsă de Comisia de concurs a Guvernului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale.

În postare sa, Domnica Manole susține că a fost anunțată despre neadmiterea sa la concursul pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului, printr-o scrisoare, care conținea o singură propoziție: „Comisia a decis neadmiterea dumneavoastră la concursul pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului din motivul neîntrunirii cerințelor prevăzute la pct.3 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților (...)”. În continuare, Domnica Manole scrie că: „Punctul 3 conține 7 cerințe, însă nu a fost indicat motivul concret pentru care am fost exclusă din concurs.”

„Acum, stăm cu familia mea și privim această scrisoare, și ne întrebăm, ce valoare are lupta mea de trei ani? Eu nu am luptat pentru funcții. Atunci, când nimeni nu credea în lupta mea împotriva regimului, nici chiar unii membri din această Comisie de concurs, care mă îndemnau să mă opresc și îmi spuneau că nu există nicio șansă, eu am continuat. Nu aveam vre-un orizont în față, nu știam nici eu, nici voi, că va veni o zi de 14 iunie, când va cădea regimul. Dar eu nu m-am oprit. Am criticat dur regimul, am spus eu, prima, că dosarul meu este politic, ca apoi, să confirme aceasta organismele internaționale, precum, ONU și APCE.

În fiecare zi din trei ani am trăit oroarea nedreptăților instanțelor de judecată și ale procuraturilor. În timp ce domina frica peste tot, eu vorbeam: în emisiuni, în instanțe, la Adunarea Generală a Judecătorilor, în CSM, la Haga, în Strasbourg, oriunde am fost întrebată.

Mi-a fost sugerat să nu urc pe scenă vara trecută în PMAN, ca să nu-mi dăunez dosarului, iar eu m-am urcat și am îndemnat oamenii să lupte pentru o justiție independentă. Vă amintiți, câtă susținere am avut prin aplauzele oamenilor? După ce am vorbit pe scena protestelor, mi s-a spus din nou că nu trebuia să fac asta. Iar eu am continuat lupta.

Pentru ce am luptat? Pentru ce am suportat umilința excluderii din sistemul judecătoresc, presiunilor condamnării cu executare? Pentru a fi umilită din nou, după schimbarea puterii? Nici nu v-ați obosit să motivați excluderea mea din concurs. Sunteți juriști care vreți să reformați sistemul judecătoresc, dar ne-ați răspuns tuturor candidaților excluși cu același punct 3 din Regulament, fără a indica motivele concrete de excludere a fiecăruia. Mă întreb, În afară de Doamna Prim Ministru și Doamna Ministrul Justiției, care sunt membrii de drept ai Comisiei, ceilalți membri - au fost oare verificați pe criteriile de reputație?”, se întreabă Manole.