Blocul politic ACUM (PPDA și PAS) a considerat lipsită de sens întrevederea de azi la Reședința de Stat, organizată de Igor Dodon, motiv pentru care nici nu au dat curs acestei invitații. Potrivit vicepreședintelui Platformei „Demnitate și Adevăr”, Alexandru Slusari, nimeni nu i-a cerut lui Dodon să-și asume rolul de mediator, iar orice discuție între forțele parlamentare urmează să se desfășoare doar pe platforma parlamentară.

Solicitat de reporterul Deschide.MD, politicianul a spus că nu a existat nicio necesitate de a participa la consultațiile de azi cu reprezentanții PSRM și PDM.

„Prima dată când am mers la Dodon, noi am vrut să prezentăm punctul nostru de vedere asupra subiectelor prioritare, că pentru noi este importantă agenda oamenilor. Am mers și i-am adus la cunoștință acest punct de vedere. Dați-mi măcar un argument pentru ce noi trebuia să mergem a doua oară? Mai mult ca atât, să stăm la o masă cu cel de care vrem să salvăm această țară. Un singur argument de natură politică, juridică sau etică”, s-a întrebat Slusari.

Mai mult ca atât, vicepreședintele PPDA spune că Igor Dodon a căzut de acord cu propunerea reprezentanților blocului ACUM ca toate negocierile să se desfășoare pe platforma parlamentară.

„La întâlnirea pe care am avut-o cu Dodon, noi am spus, și el atunci a fost de acord cu poziția noastră, că într-o republică parlamentară toate discuțiile de ordin politic trebuie să se desfășoare pe o platformă parlamentară. El a spus atunci că noi avem dreptate”, a menționat el.

Slusari susține că poziția PSRM de a accepta o nouă întrevedere la invitația liderului său neformal este clară, însă nu este clar de ce au acceptat să stea la o masă „cu cel împotriva cărora, în campania electorală, au promis să lupte”.

„Am luat act de această întrevedere la Reședința de Stat și am pus punct. Dar așa și nu am înțeles ce i-a încurcat socialiștilor să vină azi la ora 10:00 la întâlnire cu noi pentru a discuta pachetul „anti-oligarhic”. Oare noi am declarat că ei nu au dreptul să vină cu întreaga fracțiune? Am luat act și de această poziție a lor. Zilele următoare vom discuta acțiunile ulterioare”, a precizat politicianul.