Președintele Igor Dodon consideră că instituția prezidențială și-a îndeplinit rolul în cadrul discuțiilor pentru formarea unei majorități parlamentare. Șeful statului a adăugat că mai departe președintele va interveni doar în două situații: la numirea unui premier sau dizolvarea Paralamentului și declanșarea alegerilor anticipate.

Declarațiile au fost făcute de Dodon după discuțiile cu liderii PDM și cei ai PSRM.

„Am vrut să aflu care sunt pozițiile partidelor, de fapt pe cea a socialiștilor o cunosc, nu ascund acest lucru, am vrut să aflu poziția PDM. Am văzut multe puncte comune, am văzut foarte multe divergențe pe filieră politică. Dar am văzut și multe puncte comune pe filieră socială. Din câte am înțeles, ei vor continua consultările fiecare în partidul său și pe urmă vor veni cu o poziție. Eu vreau să constat că președintele dar și instituția prezidențială și-a îndeplinit rolul, a creat platforma pentru discuții și mă bucur că a participat fiecare partid în parte dar și câteva partide împreună. Mai departe Președinția nu se implică în discuțiile dintre partide și fracțiuni parlamentare. Mai departe Președinția poate să intervină în două cazuri: se crează o majoritate parlamentară și se va înainta o candidatură la funcție de prim-ministru, dacă nu se crează o majoritate timp de trei luni, atunci dizolvăm parlamentul și mergem la anticipate”, a declarat Igor Dodon.