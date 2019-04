„Am ascultat poziția PSRM și am constatat că în ceea ce privește unele momente sociale noi am găsit subiecte unde avem viziuni comune, asemănătoare, dar am găsit și disensiuni în ceea ce privește dimensiunea politică”, a declarat Vlad Plahotniuc după prima întâlnire cu PSRM. Evenimentul a avut loc urmare a invitației lansate de Igor Dodon în vederea creării unei majorități parlamentare.

Vlad Plahotniuc a spus că PDM regretă „decizia celor din blocul ACUM care au pus orgoliul mai presus de interesele cetățenilor care i-au votat” și nu au dat curs invitației lansate de Dodon.

„Regretăm că cele două partide din Blocul electoral ACUM au refuzat astăzi din nou dialogul cu partidele parlamentare, punându-și orgoliul și încăpățânarea mai presus de interesul cetățenilor, inclusiv a celor care i-au votat”, a conchis Vlad Plahotniuc.

Liderul PDM a spus că urmează să discute cu colegii săi și să decidă împreună cu ei dacă vor continua discuțiile cu PSRM.