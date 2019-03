Președintele de onoare al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, consideră că electoratul unionist este îngâmfat și se consideră cei mai buni dintre toți. Mai mult decât atât, liberalul spune că nu există electorat unionist, ci doar cetățeni cu pașapoarte românești .

Declarațiile au fost făcute aseară în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4. Întrebat cum comentează faptul că în actualul Legislativ nu a intrat niciun partid unionist, Ghimpu a spus că este dezamăgit.

„Eu sunt dezamăgit. Tot timpul spun, da ce ai făcut? Aici mă uit, da ce nu am făcut liberalii și eu. Tot ce a fost posibil noi am făcut pentru cauza națională, tot”, a răspuns președintele de onoare al PL.

Moderator: „Electoratul unionist este mai specific, ei citesc mult”

Moderator: „Sondajele spun că de stânga”

„Păi, eu ce trebuie să votez cum cred ei. Eu nu am venit în politică să iau decizii în numele cetățenilor, a statului, așa cum vrea Vasilică unionistul sau Petrică românul. Eu îmi asum responsabilitatea. Ce nu am făcut eu? Pur și simplu, moldovenii sunt îngâmfați, nemulțumiți, mă scuzați de expresie, neîmpliniți, nu le place, crede că el e mai bun. Ce mai puteam eu să fac? Cum am văzut în comentarii, că iar începe Ghimpu cu '88. Da, cu asta am început, ce mai puteam face - Unirea? Cu cine să faci Unirea având 13 mandate? Ce nu am făcut noi, liberalii, de s-au supărat pe noi unioniștii? N-avem noi unioniști. Aceștia sunt cetățeni cu pașapoarte românești, îngâmfați și cred că sunt cei mai buni din toți sau răutăcioși și invidioși”, a declarat Ghimpu.