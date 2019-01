Valeriu Ghilețchi a depus vineri, 18 ianuarie, la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău semnăturile și setul de acte necesar pentru a fi înregistrat în calitate de candidat pe Circumscripția nr. 51 – SUA și Canada pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, transmite IPN.

„Astăzi am încheiat procesul de colectare a semnăturilor. A fost o campanie bună, după mine. Am reușit să colectăm o mie de semnături și mă bucur că am reușit să colectez semnături și de peste ocean. Având în vedere vă voi candida în circumscripția nr. 51 SUA și Canada, mi s-a părut extrem de important să am și susținerea cetățenilor care locuiesc peste ocean”, a declarat pentru presă Valeriu Ghilețchi.