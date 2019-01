La trei ani de când este prim ministru, Pavel Filip susține că Guvernul a reușit să creeze o creștere constantă pe toate sectoarelor. Astfel, menționate au fost majorările de pensii, salariile bugetarilor, au fost majorate îndemnizațiile unice la nașterea copilului și realizarea proiectului „Drumuri Bune”. Prim-ministrul a declarat la o conferință de presă că timp de trei ani salariu mediu pe economie a crescut de la 4 000 până la 7000 lei.

„Vă spun sincer că înțeleg foarte bine care au fost așteptările față de noi atunci când am preluat mandatul aici la Guvern. Știu că oamenii au privit cu neîncredere noul Guvern. Am venit la guvernare după anul 2015, an în care am avut 3 prim-miniștri în funcție și alți 2 interimari. Înțeleg foarte bine de ce oamenii nu ne-au dat mari șanse. Dar iată că după ce în 2015 am avut un an cu 3 Guverne, ulterior am avut un Guvern pentru 3 ani. Și sunt ferm convins că unul dintre lucrurile bune pe care am reușit să le facem este că am adus stabilitate și liniște în țară. După o perioadă cu multe crize și tulburări, de 3 ani avem în Republica Moldova o creștere constantă pe majoritatea sectoarelor, o creștere care va continua și în următorii ani”, a declarat premierul.