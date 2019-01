Republica Moldova este prioritatea României în timpul președinției la Consiliului Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de ministrul de Externe de la București Teodor Meleșcanuîn cadrul unei conferințe comune cu omologul să de la Chișinău Tudor Ulianovschi.

Diplomatul român a remarcat că până acum România a fost un avocat al Republicii Moldova la UE și că acest lucru nu se va schimba în continuare.

„Acum am preluat președinția Consiliului Europei într-un an care are o semnificație aparte, pentru că se împlinesc 10 ani de la lansarea parteneriatului estic și cinci ani de la liberalizarea regimului de vize. Credem că trebuie să maturizăm relația dintre UE și RM și să mergem la amplificarea acesteia. Republica Moldova este una din prioritățile majore ale României în perioada președinției consiliului europei”, a declarat Meleșcanu.