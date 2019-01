Partidul Comunist din R. Moldova și-a completat lista națională pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, ajungând astfel la 50 de candidați. Cei nouă pretendenți la fotoliul de deputat au fost înregistrați astăzi de Comisia Electorală Centrală, decizia fiind adoptată unanim.

Inițial, lista națională a PCRM pentru parlamentare conținea 41 de candidați. Potrivit membrilor CEC, în pragul sărbătorilor de iarnă, nouă candidați nu au reușit să obțină certificatele de integritate. Astăzi, 9 ianuarie, CEC a confirmat că toți cei 50 de candidați au obținut actele necesare.

În lista integrală a candidaților, liderul Vladimir Voronin este situat primul, după care urmează restul candidaților așezați în ordine alfabetică.

1. Voronin Vladimir - Mun. Chişinău, PCRM, Inginer-economist,jurist,politolog Deputat Parlamentul RM

2. Babin Tatiana - Mun. Chişinău, PCRM, Economist, Contabil SA „Franzeluţa”

3. Bodnarenco Elena - Mun. Soroca, PCRM, Economist,magistru în domeniul APL, Deputat Parlamentul RM

4. Boiadji Liudmila - Mun. Chişinău, PCRM, Jurist, Şef secţiei CTAS sect. Centru mun. Chişinău

5. Bondari Veaceslav - Or. Anenii Noi, PCRM, Merceolog, Economist, manager public Primar Primaria Anenii Noi

6. Borgan Serafima - Or. Rezina, PCRM, Zootehnician, politolog - Pensionară

7. Bostan Tatiana - Or. Anenii Noi, PCRM, Profesor, jurist, Jurist Primaria Anenii Noi

8. Bratunova Anna - Mun. Comrat, PCRM, Finansist-economist Specialist principal IMSP „Spitalul Raional „Gurfinkel”

9. Bujoreanu Tatiana - Mun. Chişinău, PCRM, Inginer-energetic, magistru în domeniul APL, Asistent al deputatului Parlamentul RM

10. Burca Valeri - Or. Criuleni, PCRM, Relaţii internaţionale, Şef Direcţie Consiliul Raional Criuleni

11. Burlacu Petru - Mun. Cahul, PCRM, Agronom,magistru în administraţie publică, Şef Direcţie Generală CTAS Cahu CNAS

12. Buruşciuc Mihai l- S. Gura Camencii raionul Floreşti, PCRM, Economist, Vice-preşedinte Consiliul Raional Floreşti

13. Caraman Diana - Mun. Chişinău, PCRM, Economist, Asistent al deputatului Parlamentul RM

14. Căpăţină Svetlana - Mun. Orhei, PCRM, Finansist, Specialist Consiliul Raional Orhei

15. Căpăţină Veaceslav - Mun. Orhei, PCRM, Jurist, Director comercia SRL „Eduardprosper”

16. Cebotari Ivan - Or. Sîngerei, PCRM, Inginer-mecanic, Vice-preşedinte Consiliul Raional Sîngerei

17. Chirilov Iulia - Mun. Ungheni, PCRM, Pedagog, jurist Secretar al CR PCRM Ungheni CC al PCRM

18. Cîlicic Ivan - Mun. Comrat, PCRM, Inginer - Pensionar

19. Creciun Anatolie - S. Larga raionul Briceni, PCRM, Economist, Prim-secretar al CR PCRM Briceni CC al PCRM

20. Cuceinic Ana - Or. Şoldăneşti, PCRM, Politolog, Specialist Primăria Şoldăneşti

21. Dragan Semion - Mun. Chişinău, PCRM, Inginer-constructor, politolog, specialist în relaţii internaţionale - Pensionar

22. Eremia Alexei - Mun. Hînceşti, PCRM, Tehnicican-constructor - Temporar neangajat în cîmpul muncii

23. Filip Petru - S. Pănăşeşti, raionul Străşeni, PCRM, Inginer-mecanic, politolog Director comercial FPC „Nadejda-92”

24. Filipov Serghei - Or. Taraclia, PCRM, Lucrător medical, Primar Primaria Taraclia

25. Gherman Stella - S. Slobozia-Şirăuţi raionul Briceni , PCRM, Profesor, Director Gimnaziu s. Slobozia-Şirăuţi

26. Griţco Igor - Mun. Chişinău, PCRM, Licenţiat în drept, Prim-secretar al CR PCRM sec. Ciocana mun. Chişinău CC al PCRM

27. Leşco Gheorghe - Mun. Chişinău, PCRM, Pedagog, Director SA „Asterra Grup” filiala Soroca

28. Midoni Serghei - Or. Ialoveni, PCRM, Inginer-constructor, Director SRL „Deallux-Cons”

29. Miron Anton - Mun. Chişinău, PCRM, Agronom învăţat, politolog - Pensionar

30. Mironic Alla - Mun. Chişinău, PCRM, Pedagog, psiholog, Deputat Parlamentul RM

31. Morcov Ghenadie - Or. Drochia, PCRM, Medic, Şef secţie Centrul de Sănătate Drochia

32. Muduc Valeriu - Or. Făleşti, PCRM, Economist, magistru în domeniul APL, Prim-secretar al CR PCRM Făleşti CC al PCRM

33. Nicolaev Nicolai - Or. Basarabeasca, PCRM, Inginer-electric, Şef Direcţie ÎS „Calea Ferată din Moldova”

34. Nigai Veaceslav - Or. Căuşeni, PCRM, Jurist, Vice-preşedinte Consiliul Raional Căuşeni

35. Orlov Diana - S. Cioburciu ,raionul Ştefan Vodă, PCRM, Profesoară de matematică, psiholog Profesoară IP „Gimnaziul M. Sîrghi”

36. Parpolova Elena - S. Sărata Nouă, raionul Leova, PCRM, Învăţător la clasele primare, profesor de filologie,Director Gimnaziul Sărata Nouă

37. Porubin Petru - S. Corjova, raionul Dubăsari, PCRM, Inginer-mecanic - Pensionar

38. Postoico Maria - Mun. Chişinău, PCRM, Jurist, Deputat Parlamentul RM

39. Radulov-Covtoniuc Prascovia - Mun. Chişinău, PCRM, Agronom învăţat, Şef Secţiei Generale CC al PCRM

40. Reidman Oleg - Mun. Chişinău, PCRM, Radiofizic, Deputat Parlamentul RM

41. Rotari Nicolae - Or. Floreşti, PCRM, Economist - Pensionar

42. Rubţov Serghei - Mun. Bălţi, PCRM, Jurist, Prim-secretar al CM PCRM Bălţi CC al PCRM

43. Rusol Nicolai - Mun. Chişinău, PCRM, Politolog, Asistent al deputatului Parlamentul RM

44. Sava Valeriu - Mun. Străşeni, PCRM, Inginer-mecanic, politolog, Prim-secretar al CR PCRM Călăraşi CC al PCRM

45. Sibova Inga - Or. Cimişlia, PCRM, Inginer,Şef secţie SRL „Cimişlia-Gaz”

46. Şupac Inna - Or. Basarabeasca, PCRM, Licenţiat în relaţii internaţionale, Deputat Parlamentul RM

47. Ţopa Andrei - Or. Otaci, PCRM, Inginer-hidrotehnic, magistru în administraţia publică, Vice-preşedinte Consiliul Raional Ocniţa

48. Ţugulea Ion - Or. Nisporeni, PCRM, Inginer-tehnician, magistru în domeniul APL, Prim-secretar al CR PCRM Nisporeni CC al PCRM

49. Voitisina Olga - Mun. Bălţi, PCRM, Jurist, economist, Specialist în resurse umane ÎM „Asociaţia pieţelor din Bălţi”

50. Zui Alexandr - Mun. Edineţ, PCRM, Comandor aeronavei - Pensionar