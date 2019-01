Octavian Țîcu, candidat la funcția de deputat din partea blocului „ACUM”, a venit cu o reacție asupra ultimului atac al lui Ghimpu asupra candidaturii acestuia.

Contactat de reporterii Deschide.MD, Țîcu a declarat că are și cuvinte de mulțumire pentru președintele liberal, dar acesta nu a putut să mai activeze alături de Ghimpu din cauza caracterului și personalității lui.

Chiar dacă Țîcu a fost acuzat că a fost ministru din partea PL, neavând vreun merit, acesta afirmă că însuși Ghimpu „i-a propus de mai multe ori funcții: viceministru, șef la SIS și ministru, pe care le-a acceptat pentru că PL era întruchiparea ideii naționale de unitate, ca și PPCD-u, pe care l-a votat neștiindu-i dedesubturile.”

Octavian Țîcu se arată dezamăgit de claritatea prin care a constatat că PL nu este ceea ce a crezut că este și că, de fapt, poate să spună foarte multe despre oamenii din anturajul Partidului Liberal care furau la minister.

„I-am spus d-lui Ghimpu că eu pot să vin în partid numai în condițiile în care voi fi președinte, pentru că așa PL va scăpa de „cușma” asta de nepotism a lui Ghimpu și va deveni un partid al schimbării, dacă vrea să devină. Dar să vin într-un partid unde toți știu ce caracter are Ghimpu și ce personalitate este, eu nu puteam să vin, am refuzat. Mai mult de atât, eu am fost loial Partidului Liberal, chiar și în momentul când Leancă mi-a propus să devin consilierul lui. Când am fost demis din funcția de ministru, liberal-democrații m-au sunat de câteva ori și mi-au propus să devin membru PLDM”, spune Țîcu.