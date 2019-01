Deputatul liberal democrat Grigore Cobzac și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de parlamentar pe circumscripția uninominală nr. 38 Hâncești. Politicianul va reprezenta blocul electoral „ACUM”

Despre acest lucru a anunțat Cobzac pe o rețea de socializare. Dragi prieteni!

Am decis, voi candida pentru un nou mandat în Parlament din partea blocului electoral ACUM. Aprecierile pentru precedentele funcții de președinte al raionului și deputat le aștept de la d-voastră la 24 februarie. Până atunci declar - în toți acești 8 ani am servit cu dedicație interesul public. Sunt cu capul sus și privesc direct în ochi atât cetățenii care mi-au acordat încrederea anterior, cât și oponenții politici. În campania electorală sunt deschis la dialog, critici și confruntări. Cred că nu vă voi zice nimic nou, dar voi puncta încă odată - nu accept și detest actuala guvernare cu care Moldova nu are nicio șansă. La acest mesaj atașez două poze cu care mi-aș dori să fiu asociat. Prima este din timpul exercitării funcției președinte al raionului Hâncești, în care fiind la guvernare am avut posibilitatea, împreună cu echipa să făurim. A doua este de la protestele ample la care am participat deja în calitate de deputat. Am ales să fiu cu oamenii simpli, decât să trădez...