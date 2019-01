„Chiar acum mi-am înregistrat grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în vederea susținerii candidaturii subsemnatului pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, din partea Partidului Liberal, în circumscripția uninomonală nr. 43 Cahul.”, a scris Ștefan Secăreanu

„În felul acesta am reacționat la îndemnul insistent al mai multor camarazi frontiști de a pune osul la consolidarea segmentului unionist din stânga Prutului. De dragul idealului nostru românesc, am fost pus în situația de a-mi abandona angajamentul de acum câteva săptămâni de a nu candida la alegerile din acest an. Mesajul meu pentru cahuleni este unul de frățietate și unitate întru binele familiilor noastre și neamului eroic românesc!”, a mai scris candidatul

Precizăm că, într-un discurs ținut în anul 2010 la Congresul al XII-lea al PPCD, Ștefan Secăreanu a afirmat că „La 7 aprilie 2009 a avut loc o tentativă de lovitură de stat” și că, după comunism „asupra Republicii Moldova s-a abătut un alt val — valul liberal sau al anticomunismului de paradă!”.

Trei ani mai târziu, Ștefan Secăreanu s-a dezis de liderul PPCD Iurie Roșca, pe care l-a blamat într-un articol scris în Timpul.

De asemena, în anul 2008, Ștefan Secăreanu, din fotoliul de deputat, a acuzat postul PRO TV de subminare a intereselor naţionale ale statului şi de lipsă de echidistanţă. Tot la adresa PRO TV Chișinău, Ștefan Secăreanu a făcut în același an 2008 o solicitare către prim-ministru, afirmând că a primit mai multe scrisori anonime de la presupuşi locatari din vecinătatea sediului nostru, care se plâng pe nivelul crescut al radiaţiei.