Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a făcut în cotidianul american Washington Times o analiză a relațiilor bune dintre R. Moldova și SUA.

Alegerile naționale sunt peste șapte săptămâni și R. Moldova se află la o răscruce de drum, a scris Andrian Candu în cotidianul Washington Times.

O cale ne poate duce înapoi în sânul Rusiei corupte, condusă de Vladimir Putin și de acoliții săi. Socialismul a eșuat, politic, economic și social; nu ne putem întoarce. Celălalt drum ne-ar putea împinge înainte - cu o guvernare democratică, transparență, piață liberă, locuri de muncă, creștere economică și un loc internațional care va aduce beneficii tuturor moldovenilor.

Când am fost la Washington la începutul acestei luni, am fost încurajat de legăturile din ce în ce mai puternice dintre R. Moldova și Statele Unite. A fost a treia călătorie în acest an și sunt extrem de mândru de progresul înregistrat în parteneriatul nostru.

Am îmbunătățit legăturile diplomatice, am câștigat sprijinul acordat de Congresul Statelor Unite și am obținut un angajament economic din ce în ce mai mare între țările noastre.

În prezent, Washingtonul recunoaște că R. Moldova are valori occidentale și că este un bun partener și aliat.

R. Moldova a numit recent primul ambasador femeie la Washington , Cristina Bălan. Eforturile sale, împreună cu debutul în forță la Chișinău al noului ambasador al SUA, Dereck Hogan, au legat strâns cele două state. Trebuie să ne uităm în comun la amenințarea foarte reală pe care o reprezintă o Rusie agresivă și beligerantă.

Trebuie să punem umărul împreună împotriva efortului insidios și continuu al Moscovei de a manipula și de a submina alegerile noastre - o chestiune presantă cu care Washingtonul se confruntă zilnic acasă.

Ocupația rusă are 11% din teritoriul suveran al Republicii Moldova și acumulările militare ale Moscovei sunt clare și prezintă pericole pentru securitatea globală, la care trebuie să răspundem cu un front unit.

De asemenea, legăturile comerciale dintre R. Moldova și SUA continuă să crească, odată cu lansarea Consiliului de afaceri moldo-american.