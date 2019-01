Din cele șapte circumscripții propuse liberalilor de către blocul „ACUM” pentru candidații PL-ului au mai rămas libere doar trei - Taraclia, Comrat și Camenca, Râbnița, Dubăsari, Grigoriopol. În același timp blocul rămâne cu circumscripție neacoperită și la Ceadîr-Lunga

Astăzi blocul „ACUM” și-a prezentat lista de candidați pe majoritatea circumscripțiilor uninominale, totuși unele au rămas fără candidați. Coincidență sau nu, însă mai multe circumscripții rămase fără candidați din partea blocului „ACUM”, sunt dintre cele care au fost propuse Partidului Liberal.

-------------------------------------- Pe 24 decembrie, reprezentanții blocului electoral ACUM din care fac parte partidele PAS și PPDA „i-au trimis” pe liberali să candideze pe circumscripțiile din regiunea transnistreană și găgăuzia. Acesta fiind răspunsul oficial pe care l-a primit atunci liderul liberalilor Dorin Chirtoacă la lista cu candidați înaintată de PL. Cele șapte circumscrtipții propuse de ACUM erau: 1 - Briceni, 11 - Fălești, 18 - Orhei, 44 - Taraclia, 45 - Comrat, 47 - Camenca, Râbnița, Dubăsari, Grigoriopol, 49 - la est de Republica Moldova.

Astăzi reprezentanții Blocului au prezentat lista cu candidați din care reiese că: La - (1), Briceni - va candida Vladimir Scutari, (11), Fălești - Vasile Tătaru, (18), Orhei - fostul liberal Valeriu Munteanu, (44), Taraclia - blocul „ACUM” nu are candidat, (45), Comrat - blocul „ACUM” nu are candidat, (47), Camenca, Râbnița, Dubăsari, Grigoriopol - blocul „ACUM” nu are candidat, (49), la est de Republica Moldova - Dorian Frăsîneanu.

Pe lângă circumscripțiile goale propuse anterior liberalilor, Blocul ACUM mai caută oameni pentru cea Ceadâr-Lunga.