Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, o critică pe lidera Partidului Acțiunea și Solidaritate, Maia Sandu, și spune că filtrul de intregritate anunțat de blocul PAS și PPDA este doar o acțiune populistă. Mai mult decât atât, deputatul mai spune că filtrul de integritate anunțat de Maia Sandu să îl treacă ea dar nu membrii PL: pentru că „candidații PL-ului îi alege partidul. Noi nu suntem o șaică care să fie trecuți prin strungă”.

Declarațiile au fost făcute de liberal în timpul ședinței de astăzi a Parlamentului.

„Am vrut să discut cu doamna Sandu, nu mi-a răspuns. Am rugat asistenta mea să o sune pe asistenta dumneaei și până astăzi nu am primit un răspuns. Îmi pare rău. Nu trebuie să ne arătăm mușchii. Mușchii s-au arătat din 94. Trebuie să te gândești și la cetățeni. Asta e rușine. Ce fel de filtru. Am propus să ne așezăm la masă să discutăm circumscripțiile. Pentru lista de partid - desigur că fiecare cu lista lui. Ei cu ACUM, noi nu suntem de acum. Suntem din '88. Este clar că aceste două partide nu vor avea majoritatea. Aici sunt interese împotriva pro-europenilor și a pro-unioniștilor. Trebuie să discutăm că vor fi candidați și a PD-ului și a nu știu cui. Vor fi câte 15 persoane pe circumscripție. Crede doamna Sandu și cu Năstase că vor avea vot util? Nu, nu vor avea”, a declarat Ghimpu.