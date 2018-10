Partidul Liberal cheamă la negocieri partidele proeuropene de opoziție extraparlamentară PAS și PPDA, precum și cu PLDM. Decizia a fost luată în ședința Biroului Politic al PL, care s-a întrunit ieri.

Într-un comunicat de presă al liberalilor este menționat că „PL, PLDM, PAS și PPDA sunt partide care și-au demonstrat angajamentul de a demola regimul dictatorial al lui Plahotniuc și Dodon”.

PL cheamă PAS, PPDA și PLDM la un dialog sincer și deschis, în vederea coordonării de a fi înaintat și susținut un singur candidat pe fiecare circumscripție uninominală, din partea acestor partide.

„Este evident faptul, că doar prin eforturi comune și conjugate putem opri pericolul de a ne izola total de lumea civilizată. Ne putem pomeni ostaticii ”cortinei de fier”, fără libera circulație în spațiul UE, fără piața europeană de desfacere, fără libertatea de gândire și exprimare. Având în vedere faptul că, există semnale sigure că V. Plahotniuc, precum fac toți dictatorii, își formează propria opoziție ”proeuropeană” și ”unionistă” pentru a pune obstacole de a accede în parlament partidele care au demonstrat în timp și prin fapte că sunt adepții acestor valori”, este precizat în comunicat

PL mai spune că votul mixt presupune 50 de mandate obținute pe liste de partid și 51 de mandate pe circumscripții uninominale, dintr-un singur tur. Este clar că, partidele de dreapta se află în dezavantaj din start, din motiv că PD și PSRM și-au croit circumscripțiile după bunul lor plac, mai mult decât atât, au înțelegerea să nu concureze pe aceeași circumscripție.

„Același lucru trebuie să facem și noi, pentru a nu ne exclude reciproc și a deschide larg porțile pentru candidații PD/PSRM”

Amintim că recent liderul PL, Mihai Ghimpu, a făcut câteva aprecieri în cadrul unei emisiuni TV, legate de integritatea Maiei Sandu și de testul de integritate pe care aceasta spune că trebuie să îl treacă cei care vor să se coalizeze cu PAS.

----------------------------------- Mihai Ghimpu a arătat că nu agreează filtrul de integritate vehiculat de PAS și a afirmat că Maia Sandu are destule pete negre în trecut, ca să poată ea să treacă un filtru de integritate în fața liderului liberal.

„Dar cine e M. Sandu pentru mine? Dumnezeu? Poate ei ar trebui să treacă filtrul în fața mea. Eu sunt fondatorul Frontului Popular, am luptat pentru renașterea națională, am adus independența. Eu să trec filtrul M. Sandu? Eu l-am votat pe Candu speaker? Eu am fost ministru în Guvernul care a votat pentru miliarde să fie furate, fie sub comanda lui Gaburici, fie a lui Leancă când erau prim-miniștri?”, a spus Mihai Ghimpu, care a completat „Vorba aceea, a cui vacă „bî răje” ( nota red - o expresie din rusă tradusă parțial în română cu sensul „cine ar avea căderea să vorbească” ), a mai declarat atunci liberalul.