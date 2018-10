Preşedintele Igor Dodon consideră că problema transnistreană va fi în curând soluţionată politic. Potrivit agenţiei INFOTAG, despre aceasta el a declarat într-un interviu pentru ziarul „Moskovskii komsomoleţ”.



„Transnistria face parte din Republica Moldova. Aceasta nu este doar poziția Chișinăului. Aceasta este poziția tuturor, inclusiv a Moscovei. Conducerea Federației Ruse a spus întotdeauna la toate nivelurile că Transnistria face parte din Moldova. Pentru reintegrarea politică, este necesar să fie determinat statutul acestei regiuni. Am avut ocazia să rezolvăm această problemă în 2003. Am în vedere aşa-numitul „plan Kozak”. Însă conducerea Republicii Moldova nu a vrut să semneze atunci acordul deja pregătit. În orice caz, noi vom obţine reglementarea politică. În spațiul postsovietic, problema transnistreană este cea mai apropiată de a fi soluționată”, a subliniat Dodon.



Potrivit lui, „Transnistria nu poate supraviețui fără Moldova, deoarece este strânsă între Ucraina și Moldova”.



„Iar după Moldova este deja NATO, România. Dacă cineva crede că Republica Moldova va merge pe propria cale, iar Transnistria pe calea sa, atunci aceasta nu se va întâmpla niciodată. Suntem în aceeași barcă. Dacă această barcă se va răsturna, va fi rău pentru toţi. Cineva speră că Transnistria va avea independență sau statut de subiect al Federației Ruse. Dar acest lucru este imposibil, pentru că nici Ucraina, nici Republica Moldova nu vor accepta acest lucru”, a spus Președintele.



El a menționat că administrația prezidențială are propria viziune asupra soluționării politice a problemei transnistrene, „dar este prea devreme de a discuta public acest lucru”.



„Astfel de lucruri pot fi discutate după ce va fi elaborată o poziție comună în această chestiune la Chișinău”, consideră Președintele Republicii Moldova.



Răspunzând la întrebările jurnalistului, el a spus că Transnistria nu trebuie comparată cu regiunea Kaliningrad, care face parte din Federația Rusă, fără granițe comune cu Rusia.



„Kaliningrad și Transnistria sunt lucruri complet diferite. Văd dorința conducerii Federației Ruse de a rezolva această problemă. Și faptul că trimisul prezidențial rus a fost numit pentru prima dată nu în Transnistria, ci în Moldova, spune multe”, a spus Dodon.



El a mai spus că nu trebuie făcute paralele între Georgia și Moldova.



„Georgia a fost foarte activă în aderarea la NATO. În Moldova, problema NATO nu este abordată. Constituția noastră stipulează că Moldova este un stat neutru. Una dintre sarcinile mele este să obțin recunoașterea acestui statut la nivel internațional. Moldova nu poate adera nici la NATO, nici la Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă. Statutul neutru este singura garanție a păstrării sale”, consideră șeful statului.



Întrebat despre operaţiunea de pacificare pe malurile Nistrului, el a declarat că „în cei 26 de ani, pacificatorii s-au descurcat cu sarcina lor”.



„Aceasta este o misiune de succes și trebuie continuată. Nu sunt de acord că este necesară reducerea acestei operațiuni sau modificarea formatului acesteia”, a spus Dodon.



Potrivit lui, problema retragerii Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din Moldova „va fi rezolvată în procesul de reintegrare”.



„Moldova este un stat neutru, pe teritoriul său nu trebuie să existe trupe ale altor țări. Dar acest lucru poate fi rezolvat doar în cadrul reglementării politice a problemei transnistrene”, a subliniat Dodon.



În opinia sa, viitorul Moldovei și al Transnistriei „este posibil numai împreună”.



„Împreună vom fi mai puternici. Avem deja o bună ancoră a statalității moldovenești – aceasta este Găgăuzia. Și sunt sigur că soluționarea problemei transnistrene va întări statalitatea moldovenească. Moldova nu va adera la niciun fel de NATO după aceea. Niciodată. Și acest lucru este convenabil şi Transnistriei. Și sunt convins că majoritatea oamenilor de acolo vor să iasă din linia neagră a nerecunoașterii”, a spus Dodon.