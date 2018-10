Președintele PD, Vlad Plahotniuc, a anunțat azi în PMAN că viziunea pro-Moldova este cea de-a patra cale a țării, după opțiunea pro-UE, pro-Est și Unirea cu România. Este viziunea pe care o va îmbrățișa PDM și în baza căreia își va construi programul de guvernare. Plahotniuc a spus că Republica Moldova nu mai poate tolera să fie obiectul al geopoliticii așa cum a fost în ultimele decenii și are dreptul la propria viziune în relațiile cu partenerii din străinătate.

„Calea UE, asiatică, unirea cu România. Fiecare din aceste viziuni a avut o oarecare susținere. Prea mult Moldova așteptat ca altcineva să-i construisască viitorul. Noi sutem siguri că moldovenii pot să-și făurească viitorul, dar au nevoie de politicieni. Ne-am adunat aici ca să mergem împreună pe a patra calea – de calea pro-Moldova. Calea care duce spre moldoveni, spre rezolvarea problemelor concrete ale moldoveneilor”, a continuat liderul PDM.

Totodată, polticianul spune că acel concept pro-Moldova pe care l-a adoptat PDM va reprezenta de acum înainte doctrina națională, de care a dus lipsă țara de la independență.

La rândul său, Prim-ministrul Pavel Filip a numit evenimentul care are loc astăzi în centrul capitalei drept cea mai mare adunare a democraților din istoria partidului. Premierul nu a ezitat să puncteze cele mai importante realizări ale conducerii din ultimi ani. Șeful Guvernului a făcut trimitere la creșterea economiei, la majorarea salariilor și pensiilor, proiectele implementate printre care „Prima Casă”, „Drumuri bune”.

„Putem spune că Republica Moldova nu este cea mai săracă țară din Europa. Azi, pensia medie pentru prima dată de la independență a depășit minimumul de existență. Am ajuns la aceste rezultate pentru că am susținut mediul de afaceri, am făcut reforme, am redus actele permisive, am redus organismele de control, am debirocratizat administrația, creând gheșee unice. Astăzi nu se mai închid școli, azi se renovează școlile”, a spus prim-ministrul.

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat că niciun partid n-a făcut pentru vectorul european al Republicii Moldova mai mult decât a făcut Partidul Democrat în ultima perioadă.

„Săptămâna aceasta în Parlament am pus la vot înscrierea vectorului european în Constituția țării. A fost un moment foarte important, dar și un test de sinceritate pentru toți, mai ales pentru cei care se declară proeuropeni. Iar cei din opoziție au picat acest test. L-au picat rușinos. Când a fost vorba de un vot pentru Europa, opoziția de dreapta din Parlament, sfătuită de Maia și Năstase, a stat alături de socialiști! Au transformat cele 12 stele galbene de pe steagul UE în steluțele roșii ale socialiștilor!”, a declarat Candu.

Și alți membri ai partidului, care au urcat pe scenă au enumerat realizări ale actualei guvernări și au reiterat puterea pe care o are PDM în Republica Moldova. Ministra Educației, Monica Babuc, spune că democrații s-au reunit ca să transmită țării mesajul că PDM este gata să continue dezvoltarea țării. „Atunci când unii au demolat-o, noi am construit țara, am oferit locuințe tinerilor, noi am crescut ecnomia țării și pentru ca copiii să primească o educație de calitate pentru că suntem buni și suntem o echipă de profesioniști”, spune ministra.

Și vicepreședintele PDM, Vladimir Cebotari spune că încă din momentul în care democrații și-au asumat conducerea țării, țelul lor a fost este de a le da o șansă tinerilor să lucreze aici, în Moldova. „Astăzi avem Prima Casă, destinat tinerilor, de care au beneficat deja 600 de familii, avem ambulanțe noi, muncim cu adevărat ca să avem salarii și pensii mai mari. Astăzi avem multe proiecte reușite despre care trebuie să vorbim cu oamenii noștri. Avem fapte care stau la baza programului nostru”, spune Cebotari.

Inițial, organizatorii spuneau că evenimentul va aduna circa 60 de mii de oameni, însă în angajamentul asumat de mulțimea venită în PMAN este menționată cifra de 100 de mii de votanți. La rândul său, șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc a declarat pentru Deschide.MD că potrivit estimărilor făcute de poliție, în PMAN au fost circa 90 de mii de oameni.