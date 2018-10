Liderul PPDA Andrei Năstase a avut o întrevedere cu Wess Mitchell, Asistent al Secretarului de Stat al SUA pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, în cadrul vizitei pe care politicianul moldovean o efectuează în Statele Unite ale Americii.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Andrei Năstase scrie că a purtat cu Wess Mitchell „o discuție sinceră și directă cu privire la realitățile politice și economice moldovenești și riscurile de securitate regională pe care le comportă acțiunile actualei guvernări.”.

Potrivit liderului PPDA, oficialul american a apreciat acțiunile protestatare ale formațiunii sale și felul democratic în care Andrei Năstase a câștigat alegerile pentru primîăria capitalei.

„Wess Mitchell a remarcat felul în care am reușit să consolidăm diversele segmente ale societății și forțele sale sănătoase, am menținut caracterul pașnic, non-violent al acțiunilor noastre civice de combatere a corupției și fraudei, precum și modul legal și democratic în care am obținut, în lupta pentru Primăria capitalei, o victorie extrem de importantă pentru țară.”, a scris Andrei Năstase.

Wess Mitchell l-a asigurat pe liderul PPDA că va susține R Moldova în drumul spre democrație și bunăstare

„Totodată, asigurându-mă de faptul că, la fel ca și alte țari din zonă, Moldova e aproape de inima Domniei sale, ne-a încurajat să continuăm, conjugând eforturile noastre în lupta pentru libertate și repunerea Republicii Moldova pe făgașul normalității, al independenței, democrației și bunăstării oamenilor.”, a scris Andrei Năstase.