Invitat la emisiunea „Important”, de la postul de televiziune N4, liderul PL, Mihai Ghimpu, a făcut câteva aprecieri legate de integritatea Maiei Sandu și de testul de integritate pe care aceasta spune că trebuie să îl treacă cei care vor să se coalizeze cu PAS.

Mihai Ghimpu nu agreează filtrul de integritate vehiculat de PAS și a afirmat că Maia Sandu are destule pete negre în trecut, ca să poată ea să treacă un filtru de integritate în fața liderului liberal.

„Dar cine e M. Sandu pentru mine? Dumnezeu? Poate ei ar trebui să treacă filtrul în fața mea. Eu sunt fondatorul Frontului Popular, am luptat pentru renașterea națională, am adus independența. Eu să trec filtrul M. Sandu? Eu l-am votat pe Candu speaker? Eu am fost ministru în Guvernul care a votat pentru miliarde să fie furate, fie sub comanda lui Gaburici, fie a lui Leancă când erau prim-miniștri?”, a spus Mihai Ghimpu, care a completat „Vorba aceea, a cui vacă „bî răje” ( nota red - o expresie din rusă tradusă parțial în română cu sensul „cine ar avea căderea să vorbească” )

Liderul PL a considerat că protestele PAS - PPDA împotriva venirii la Chișinău a președintelui Turciei au fost fără folos.

„Și ce folos că au ieșit cei care au ieșit, dar cu câțiva ani în urmă stăteau în rând și au dat mâna cu Erdogan? Azi îl numesc dictator iar atunci îl numeau partener strategic”, a mai spus Mihai Ghimpu, referindu-se la vizita din 2012 a Maiei Sandu la Ankara, în cadrul unei delegații condusă de Vlad Filat.