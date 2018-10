Într-o postare pe pagina de Facebook, Dodon a făcut o totalizare a rezultatelor vizitei pe care a efectuat-o în Autonomia Găgăuză împreună cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Președintele R Moldova s-a întrecut în a aduce mulțumiri și a arăta recunoștință șefului statului turc.

În postare, Dodon scrie că a discutat problemele actuale ale locuitorilor din regiune

„Am avut o discuţie în format lărgit cu participarea delegaţiilor oficiale ale celor două ţări, precum şi a reprezentanţilor Comitetului Executiv şi a Adunării Populare a Autonomiei, în cadrul căreia au fost abordate probleme de actualitate cu care se confruntă locuitorii din regiune.”, a scris Dodon.

De asemenea, președintele R Moldova a subliniat importanța adoptării legilor care privesc Găgăuzia

„Am subliniat importanţa adoptării cît mai rapide a setului de legi privind Găgăuzia, care au fost elaborate de grupul de lucru comun al Parlamentului RM, Adunării populare a Autonomiei şi reprezentanţilor societăţii civile. Totodată, consider necesară includerea dispoziţiilor corespunzătoare în Constituţia Republicii Moldova.”, a precizat Dodon.

Acesta a mai scris și despre investițiile în regiune

„După şedinţă a avut loc prezentarea machetei Complexului cultural-educaţional „Recep Tayyip Erdoğan”, care urmează să fie construit la Comrat cu suportul părţii turce. Totodată, împreună cu Primele Doamne, noi am participat la ceremoniile de inaugurare a unor obiecte de menire socială edificate sau renovate cu suportul partenerilor turci – Casa de Cultură și Centrul medical de diagnostic şi tratament „Aziz Sancar” din cadrul Spitalului Raional.”, a subliniat președintele R Moldova, care a mai făcut referire și la discursurile susținute de el și președintele Turciei în centrul Comratului.

„Ulterior, în Piaţa din centrul orașului Comrat, unde s-au adunat peste 5 mii de persoane, împreună cu Preşedintele Turciei am ţinut cîte un discurs în faţa locuitorilor oraşului şi ai Autonomiei. Astfel, din partea poporului, am exprimat recunoştinţă domnului Erdoğan pentru faptul că a acceptat să viziteze Moldova şi am apreciat evenimentul de astăzi – drept unul istoric pentru ţara noastră. De asemenea, am mulţumit locuitorilor regiunii pentru faptul că rămîn a fi cei mai devotaţi patrioţi ai Republicii.”, a scris Dodon.

Mulțumirile președintelui R Moldova față de Erdogan nu s-au oprit însă aici

„I-am mulţumit Preşedintelui Erdoğan pentru asistenţa activă oferită ţării noastre și Autonomiei Găgăuze în particular. În ultimii trei ani asistenţa respectivă a fost intensificată, fapt care se datorează în mare măsură, başcanului Irina Vlah.”, a mai scris Dodon.