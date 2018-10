Andrian Candu a făcut apel la cetățenii R.Moldova ca să facă presiune asupra deputaților PL și PLDM, astfel încât, cei din urmă, să voteze pentru introducerea sintagmei „integrarea europeană”, în Legea Supremă. Speakerul a îndemnat oamenii să le scrie mesaje, scrisori, și să-i sune pe aleșii liberali și pe cei liberal-democrați pentru a-i convinge să-și dea votul pentru acest proiect.

Or, în opinia lui Candu, modificarea Constituției cu introducerea vectorului integrării europene nu trebuie condiționată, așa cum cer unele partide actualmente. Prin această modificare se dorește cursul ireversibil al țării spre integrarea europeană.



„Vrem să introducem în Constituție unele prevederi ce vor garanta că Republica Moldova se mișcă spre direcția Uniunii Europene și că integrarea europeană este modelul nostru de dezvoltare. Dacă am avea astfel de prevedere în Constituție, orice altă lege care nu corespunde acestui vector, riscă să fie declarată neconstituțională”, a declarat Andrian Candu în cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune Prime TV.



Șeful legislativului spune că ar vota pentru schimbarea în Constituție denumirea limbii de stat, așa cum condiționează Partidul Liberal, dar jumătate din fracțiunea PDM și din societate crede altceva. „De ce trebuie acum să ne confruntăm, dacă noi toți credem în integrarea europeană și mai puțini sunt cei care cred în limba română, chiar dacă este un adevăr științific?”, se întreabă Andrian Candu.



Președintele Parlamentului spune că dacă nu va fi votată modificarea săptămâna curentă, nu mai este timp pentru a reveni la acest subiect. „Chiar dacă am vota peste o săptămână sau două riscăm să trimitem la președinție legea, să fie respinsă de președinte, întoarsă înapoi la Parlament și noi să n-o mai putem vota repetat. Și atunci procedura trebuie parcursă de la început – iarăși avizul Curții Constituționale și pierdem momentul”, a spus Andrian Candu.



Analistul politic Anatol Țăranu consideră că în politică se întâmplă asemenea momente când trebuie să joci pe interesul oponentului politic, dar mai important este interesul țării decât lupta interpartinică. În opinia lui, în orice situație – fie se votează modificarea Constituției, fie nu – are de câștigat Partidul Democrat.



Decanul Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a USM, Alexandru Solcan, consideră că introducerea în Constituție a obiectivului european este un interes general care depășește niște interese personale. Prin aceasta se creează cadrul juridico-politic pentru integrarea europeană în care orice guvernare ar veni, n-ar putea să decline acest vector. În opinia lui, modificarea ar elimina clivajul geopolitic care permanent marchează campaniile electorale și oponenții politici ar aborda în campanii problemele practice, cu care se confruntă cetățenii.