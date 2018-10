Mihai Ghimpu s-a revoltat azi când șeful CNA i-a răspuns unui deputat în limba rusă. Liderul PL i-a reproșat celui din urmă că în plenul Parlamentului trebuie să vorbească limba oficială a R.Moldova - a adică Limba Română. Replicile lui Ghimpu au fost pe un ton ridicat și într-o manieră agresivă.

Vorbește în Română, Limba Română este limba oficială în R.Moldova. Eu nu știam că ești atâta de fraier. Dudnic îi găgăuz, da ce-mi vorbești mie în rusă? Suntem cumătri? Eu îs deputat. Tu să respecți Constituția , apoi către Candu ”Dvs trebuia să-l avertizați să vorbească în română”

„Nu aveți nici dreptul moral să vorbiți așa cu invitații, nici chiar dacă aceștia sunt veniți la raport”, i-a replicat Candu. „Potrivit regulamentului va lipsesc de cuvânt pentru ziua de astăzi”, a continuat speacherul.

„Poftim?”, a întrebat deranjat Ghimpu.

„Vă rog să-mi faceți referire la articolul pe care l-am încălcat. Am insultat pe cineva, am ridicat în brațe, am scos în brațe?”, a continuat Ghimpu.

Candu i-a citit articolele, menținându-și decizia de penalizare a deputatului Ghimpu.